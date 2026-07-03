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新聞眼／防災較勁 只見賴總統韌性雙標

聯合報／ 本報記者林麗玉李承穎

面對愈來愈嚴峻的極端天氣，賴清德總統昨天與台北市長蔣萬安在指南宮「防災過招」，字裡行間只見賴總統的「韌性雙標」，既有南北差異、更有藍綠之別；蔣團隊事前完全沒料到，賴總統竟會在神明大典出招談治水，但蔣萬安臨場反擊，台灣最不缺的就是政治口水，希望領導者以蒼生為念、以民為主。一場水災牽動中央、地方的防災較勁，也考驗藍綠的政治韌性。

昨天並非賴、蔣首次同場過招，去年七月十七日北市城鎮韌性演習，逼近大罷免投票，兩人火藥味濃厚。當時蔣萬安先上台，直指團結來自於「我們都是一家人，槍口絕對不對內」；賴清德隨後上台，一度拉高分貝喊，團結共同信念是反共、反併吞等語。大罷免前哨戰，蔣萬安顯然略勝一籌。

蔣萬安近期發言多次鎖定台獨黨綱、非核家園、監察院等中央級國政議題，每每打中賴總統執政痛點，也讓民進黨嗅出不一樣政治氛圍，綠營開始把蔣萬安視為賴總統的「二○二八假想敵」。

木柵指南宮昨天舉行成道大典，賴清德攜手民進黨台北市長參選人沈伯洋等人一同出席，綠營顯得有備而來。賴總統率先致詞時特別提及內湖淹水很罕見，「教訓」蔣萬安的意味濃厚；賴總統還刻意「褒沈貶蔣」，大加肯定民進黨台北市長參選人沈伯洋的治水表現，臉書貼文更隻字不提蔣萬安。

賴總統把治水說得頭頭是道，但國人記憶猶新，賴前年視察民進黨執政的屏東時稱「淹水是中央問題」，一到了國民黨執政的台北市，淹水就變成地方政府要檢討？台北市議員侯漢廷則翻出，二○一八年賴清德擔任行政院長時曾嗆聲，批評淹水的人「讓他當上帝」，兩相對照，顯然「昨是今非」。

蔣萬安昨直球對決，呼籲領導人「以蒼生為念」，以高度拉開賴總統的政治突襲。任何一位百里侯父母官都知道，颱風季即將來臨，防災形同作戰，中央、地方應團結記取每次教訓，而不是成為相罵本的政治口水。

蔣萬安 賴清德 台北市長

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