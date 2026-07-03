快訊

地牛再翻身！單日連四震 晚間22時44分規模5.3 最大震度宜花2級

投資九把刀「功夫」慘賠…直言TaiwanPlus是災難！李遠為「制度」道歉

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統點名內湖淹水 蔣萬安：拒絕對立少口水

聯合報／ 記者蔡晉宇林麗玉／台北報導
台北指南宮昨天舉行成道大典，賴清德總統致詞特別點名這次內湖淹水，面對水災要有作為的就是地方政府；台北市長蔣萬安（圖）致詞時也反擊，中央地方應團結面對天災，台灣最不缺的就是政治口水。記者胡經周／攝影
台北指南宮昨天舉行成道大典，賴清德總統致詞特別點名這次內湖淹水，面對水災要有作為的就是地方政府；台北市長蔣萬安（圖）致詞時也反擊，中央地方應團結面對天災，台灣最不缺的就是政治口水。記者胡經周／攝影

台北指南宮昨天上午舉行成道大典，受邀出席的賴清德總統和台北市長蔣萬安「先禮後兵」。賴總統致詞時先點名這次北市內湖淹水較罕見，面對水災要有作為的就是地方政府；蔣萬安稍後致詞時反擊，中央地方應團結面對天災，台灣最不缺的就是政治口水，希望領導者以蒼生為念、以民為主。

台北指南宮一早舉行孚佑帝君成道周年三獻大典，蔣萬安先到場，賴總統抵達時一一握手致意，賴、蔣短暫握手行禮如儀；眼尖記者發現，賴總統和蔣萬安等人握手後，還主動伸手與位在第二排的北市研考會主委殷瑋握手，代表賴總統也有「關注」到他。不過，賴、蔣座位分別在走道兩側，全程零互動。賴總統致詞後即離場，隨後在臉書貼文特別標註民進黨台北市長參選人沈伯洋，隻字未提蔣萬安。

賴總統致詞說，「要神保佑，也要人做對」，他上任後積極推動治水，編列四年一千億元，可惜這筆預算至今還沒通過，呼籲立法院不分朝野黨團，迅速通過中央政府總預算。

台北指南宮昨天舉行成道大典，賴清德總統（中）致詞特別點名這次內湖淹水，面對水災要有作為的就是地方政府；台北市長蔣萬安致詞時也反擊，中央地方應團結面對天災，台灣最不缺的就是政治口水。記者胡經周／攝影
台北指南宮昨天舉行成道大典，賴清德總統（中）致詞特別點名這次內湖淹水，面對水災要有作為的就是地方政府；台北市長蔣萬安致詞時也反擊，中央地方應團結面對天災，台灣最不缺的就是政治口水。記者胡經周／攝影

賴總統也表示，面對水災要有作為的就是地方政府，他當過地方首長，把每次的颱風或豪大雨當作壓力測試，要測試的是雨季來臨前，雨水下水道和側溝有沒有完成清淤，治水計畫有無如期如實推動等。

賴總統特別指出，員山子分洪完成後，汐止就少有淹水，內湖也是；過去內湖淹水發生在大湖山莊，而今年淹水處是四、五十年來較少看到的地方；希望各縣市逐一檢討淹水原因，不足之處應提治水計畫，中央一定大力支持，不分藍綠也不分南北。接著，賴總統表示，他很肯定沈伯洋第一時間就到內湖，沈也積極向行政院長卓榮泰爭取補助經費。

蔣萬安稍後致詞反擊，面對極端氣候，中央地方一定攜手合作，台灣最不缺的就是相互指責、製造更多的政治口水，台灣需要的是團結一致面對各項天然災害，「身為台北市長，我一定全力以赴」。

蔣萬安也意有所指喊話，希望台灣任何一位領導者都要以蒼生為念、以民為本，拒絕製造仇恨跟對立，應該要攜手為民生經濟，推動更多的建設和政策，大家說對不對？

蔣：地方都知萬芳是醫學中心

對於沈伯洋近日被質疑不清楚萬芳醫院是醫學中心，蔣萬安致詞時補刀說，昨天再次見證指南宮捐贈一五○萬元給萬芳醫院，這是為期四年六百萬的經費，萬芳醫院二○○四年晉升為醫學中心，二○○六年更成為全國第一個獲得ＪＣＩ國際醫院評鑑的醫學中心。指南宮是地方信仰中心，萬芳醫院是在地醫學中心，只要深入基層、腳踏實地，就一定會了解地方付出的用心跟努力，「在地的都了解，一定都知道」。

國民黨北市議員李明賢指出，賴清德的淹水根本「兩套標準」，「現在沒有賴總統，只有賴主席」，甚至只是為了助攻沈伯洋，根本口水救災。

淹水 內湖 蔣萬安 賴清德 沈伯洋 萬芳醫院

延伸閱讀

賴總統指員山子分洪後內湖少淹水 蔣萬安喊蒼生為念：極端氣候同面對

蔣萬安指不缺政治口水 沈伯洋稱反映市民心聲

藍轟雙標 賴清德指內湖淹水罕見北市要檢討 被挖出當年屏東勘災這麼說

喊萬芳醫院成好醫學中心 沈伯洋：升量能留人才

相關新聞

軍公教明年加薪 學者：選舉操作加重財政問題

政府拍板明年軍公教調薪，學者擔心此舉可能加劇已經蠢蠢欲動的通膨，因為薪資上漲最可能拉抬需求，甚至產生預期通膨心理，也會惡化政府財政，推出時間點很明顯是為了年底選舉。

留才危機！公務員荒 基層嘆加薪難解套

公務員荒近年益發嚴峻，不分中央或地方，對於政府加薪，基層公務員雖正面看待，但也感嘆留才效果有限。新北一名十職等公務員表示，現在真正問題不是加薪，而是整體制度與職涯發展，若以自己的專業能力到民間企業，薪資可達目前公職的兩倍，這次通案調薪加上專業加給，與民間薪資及福利相比，仍留不住已經培養起來的人才。

冷眼集／政府加薪 難掩公務體系惡化

行政院昨日拍板軍公教調薪方案，更首度採兩階段加薪方案，喊出要讓基層人員「超有感」。政府宣稱要共享經濟紅利，肯定軍公教貢獻，但從近年公務員離職率來看，政策背後的動機，無非是因應人才流失危機的應對之策，也夾雜不言而喻的選票考量。

勞退新制雇主提繳率 勞團促漸升至15％

行政院昨通過「勞退純舊制勞工自願提繳及提前結存退休金」方案，純舊制勞工退休金有機會實質增加，不過勞團直言，就實務來看，因為必須勞資合意，勞雇雙方都會衡量利益，盤算哪個提前結清時間點最有利；另也呼籲，勞退新制的雇主六％提繳率已廿一年未動，應漸進式提高至十五％。

勞退舊制升級！最快月底可銜接新制

行政院會昨日通過「勞退純舊制勞工自願提繳及提前結存退休金」方案，開放純舊制勞工可以自願提繳退休金，存入勞退新制個人專戶，若已符合退休要件且參加自提的純舊制勞工，還可跟雇主協商，在工作期間先提前結算舊制退休金存入新制帳戶，實質累加退休金。新方案約十一點五萬人受惠，最快七月底實施。

賴總統點名內湖淹水 蔣萬安：拒絕對立少口水

台北指南宮昨天上午舉行成道大典，受邀出席的賴清德總統和台北市長蔣萬安「先禮後兵」。賴總統致詞時先點名這次北市內湖區淹水較罕見，面對水災要有作為的就是地方政府；蔣萬安稍後致詞時反擊，中央地方應團結面對天災，台灣最不缺的就是政治口水，希望領導者以蒼生為念、以民為主。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。