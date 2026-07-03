嚇阻衝突 谷立言：打造台灣成無人機蜂巢

台中市政府與美國在台協會ＡＩＴ昨在台中市舉辦無人機產業與海外商機論壇，這是台美首次共同舉辦。ＡＩＴ處長谷立言表示，美台經濟夥伴關係的下個篇章就從台中開始，不僅創造商機與就業，更為台灣提供安全保障，「沒有什麼比把台灣變成充滿空中、水面與水下無人機的蜂巢，更能有效嚇阻衝突」。

台中市長盧秀燕致詞時向中央喊話，中部有無人機生產、製造、研發的五大產業鏈，有成熟的製造量能，中央應更看重台中，把更多資源投入以台中為主的中台區塊，為台灣打造下一座護國神山。

這場論壇除官方代表，中彰投等無人機相關產業界也出席，美方無人機業者同樣到場，讓台美產業鏈對接。

谷立言說，他常來台中，相信美台經濟夥伴關係的下個篇章就從這裡開始；美台夥伴關係在ＡＩ領域尤其明顯，幾乎每項推動美國科技的成果，背後都有一顆台灣晶片；ＡＩ和半導體產業帶動美台雙向貿易爆炸性成長，輝達在台北設立研發中心、台積電在亞利桑那州興建晶圓廠，台中正嶄露頭角，基於美台共同推動的三項要務。

谷立言指出，第一是發展機器人與具身ＡＩ，第二是導入自動化加速美國的再工業化，第三是無人機，不只帶來商機，更改變了遊戲規則，從烏克蘭及中東戰場能觀察到，我們正站在歷史的轉折點；第一人稱視角無人機已經成為烏克蘭的核心戰術工具，軍隊若擁有強大無人機生產能力，以小博大，發揮遠超自身量級的戰力。

谷立言說，台灣有科技實力與生產能力，無人機有機會成為台灣下個世代的代表性產業；這一切不會自然發生，正如台灣四十年前發展半導體產業，要有策略、有計畫投入資源，讓產品順利進入全球市場，不僅限於空中、還有海上無人機，在商業或印太地區防衛，都會是關鍵科技。

谷立言表態，美國非常期待和台灣成為攜手前行的夥伴，美國可以協助台灣與民主世界的客戶連結，也歡迎台灣企業到美國投資，ＡＩＴ已贊助兩家無人機產業代表赴美交流。

谷立言強調，美國政府致力於確保美國的無人機，都來自安全可信賴的供應鏈，川普簽署行政命令，要求優先採購美製無人機，聯邦通訊委員會（FCC）確立有條件核准可信賴的外地製造商取得授權，這是台灣無人機企業的具體發展途徑；美國願意與台灣共同合作，從ＡＩ半導體領域的黃金時代，邁向無人機的白金時代。

谷立言說，人才、技術、製造生態系、投資資本、夥伴關係都在這裡，現在需要雄心、投資與急迫感，不僅能支持企業、創造就業機會，更將為台灣與整個區域提供多年安全保障，沒有什麼比把台灣變成充滿空中、水面與水下無人機的蜂巢，更能有效嚇阻衝突。