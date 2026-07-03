冷眼集／政府加薪 難掩公務體系惡化

行政院昨日拍板軍公教調薪方案，更首度採兩階段加薪方案，喊出要讓基層人員「超有感」。政府宣稱要共享經濟紅利，肯定軍公教貢獻，但從近年公務員離職率來看，政策背後的動機，無非是因應人才流失危機的應對之策，也夾雜不言而喻的選票考量。

過往軍公教調薪多採通案調整，但高階主管與基層人員的薪資基數差異大，常引發批評。此次專業、主管加給採定額方式，對薪資結構較低的基層人員而言，增幅比率高於高階主管，盼能強化基層照顧，這項方案設計，也反映「鐵飯碗」光環褪色的現實。

近年高普考報考人數雪崩式下滑，年輕公務員離職率攀升，主因無非是薪資競爭力不足，工作負荷重，但社會觀感和尊嚴不如以往，以及僵化的升遷管道，而台股屢創新高，也成為年輕人一大吸力；之所以針對基層強化薪資條件，更像政府為解決攬才不易、留才更難的燃眉之急，不得不採取的防禦性策略。

除了薪資比不上民間公司外，近年來公務體系環境的惡化，更令公務員「心累」。就如一名高階公務員感慨，現在的環境來自政治的干預實在太多，過去不論政黨如何輪替，維持行政中立的文官是維繫政府體制運作的基石。但如今不僅政務官，連事務官都被迫捲入政治攻防，文官中立被打破，也成為公務員心生「不如歸去」之感。

除了提升待遇，營造不受政治干預的工作環境，更是賴政府必須嚴正面對的問題。