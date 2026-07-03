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軍公教明年加薪 學者：選舉操作加重財政問題

聯合報／ 記者陳素玲黃婉婷／台北報導

政府拍板明年軍公教調薪，學者擔心此舉可能加劇已經蠢蠢欲動的通膨，因為薪資上漲最可能拉抬需求，甚至產生預期通膨心理，也會惡化政府財政，推出時間點很明顯是為了年底選舉。

但也有學者認為，軍公教人數不多，不致因為軍公教加薪而助長通膨，反而是基本工資調升，影響人數較多，是造成外食費上漲重要原因。

學者批評，政府此時宣布軍公教明年大幅調薪，完全是基於年底選舉的政治考量，再加上之前的育兒支票，一切都是為了選舉操作，最終加重政府財政惡化。

學者表示，如果是明年提出，或許不容易產生聯想，因為明年距總統大選還有兩年，但政府選在此時宣布軍公教調薪，「時間點太過敏感」。

「薪資應參考新加坡」

中央大學經濟系教授吳大任則指出，軍公教人數總計約八十三萬人左右，軍公教調薪對通膨效果有限，除非軍公教加薪帶動企業全面加薪，全面性薪資上升，才有可能助長物價，但以往軍公教加薪與廠商加薪幾乎沒有關係。

他觀察，反而是基本工資每年調升，很多餐飲業都以領基本工資的臨時人員為主，人事成本上升，成為近幾年外食費上漲重要原因。

他認為，公務員薪資不高，且因職場霸凌問題嚴重，已造成年輕人沒有意願進入公部門，這是公部門警訊；如果台灣要與周邊國家相比，應效仿新加坡，新加坡公務員薪資非常高，才能找到最優秀的人才進入公部門。反觀台灣公務員薪資不高，整體氛圍是多做多錯，少做少錯，對國家發展非常不利。

針對方案是否評估過對總體經濟的影響，以及增加通膨風險，行政院發言人李慧芝說，歷年軍公教待遇調整並未發生通膨。

外食費 通膨 軍公教 公務員

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