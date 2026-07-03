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留才危機！公務員荒 基層嘆加薪難解套

聯合報／ 記者邱書昱葉德正孟嘉美／連線報導
行政院長卓榮泰昨拍板調高明年度軍公教待遇，行政院相關部會官員會後舉行記者會說明。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰昨拍板調高明年度軍公教待遇，行政院相關部會官員會後舉行記者會說明。記者蘇健忠／攝影

公務員荒近年益發嚴峻，不分中央或地方，對於政府加薪，基層公務員雖正面看待，但也感嘆留才效果有限。新北一名十職等公務員表示，現在真正問題不是加薪，而是整體制度與職涯發展，若以自己的專業能力到民間企業，薪資可達目前公職的兩倍，這次通案調薪加上專業加給，與民間薪資及福利相比，仍留不住已經培養起來的人才。

一名中央部會的高階公務員則表示，想要留才，除了提升待遇，還要營造良善的工作環境，現在政治干擾太多了，事務官被迫也要投入政治攻防，中央地方皆然，這才是讓許多公務員求去的原因。

地方政府爆發公務員荒，雙北尤其嚴重。「主管幾乎每天都在蓋離職單」他直言，雙北離職情況嚴重，不只錢少事多、看不到未來，加上部分主管決策反覆、目標不明，甚至部分民代索資頻繁，讓第一線人員疲於奔命，不是怕做事，「是做了很多沒有意義的事。」

他指出，公務體系過去還有較完整的福利制度，如教育補助及三節獎金等，現在福利逐漸縮減，不如民間企業，真的會「不如歸去」。尤其這兩年台股熱絡，不論是在民間科技業或是專職炒股，都比擔任公務員收入好太多。

另名新北市行政體系公務人員則說「有總比沒有好」，但若期待透過這次調薪改善公務人力短缺「不太可能」。目前最缺人的是工程類職系，具備專業證照的人才到民間企業，起薪與待遇往往不輸公職，甚至更高，自然難以吸引投入公部門。

北市公務員則認為，加薪或多或少能成為新人前來的誘因，但業界環境好，加上自己領有特殊的證照，「幾年下來公務員和業界的薪資差距就會拉大。」特別是年終，公務員是固定一點五個月年終，但業界可能幾個月起跳，很難成為誘因。

一位中央部會公務員也說，早上看到調薪消息高興了一下，但細算後只剩「雞肋」二字，十％乍聽非常多，但這是建立在本俸基數夠大下，而現實並非如此，十二年前初考入公職，起薪僅兩萬九千元，如今薪水也才四萬四千元，本次調薪專業加給齊頭式加兩千元，但本俸加薪四％，換算下來僅八百元。

他表示，就算加到滿以九點九八％計算，也僅加近兩千元，這次調薪最多就是加四千元。換言之，擁有十三年公務員經驗的基層公務員，明年起薪水最多也僅接近五萬，「行政院召開記者會，我都替政院感到不好意思」。

公務員 加薪 薪資 軍公教

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