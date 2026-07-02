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第7期離島建設實施方案 卓榮泰拍板總經費56億

中央社／ 台北2日電
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照

行政院卓榮泰今天拍板同意「第7期（116-119年）離島綜合建設實施方案」，共審查通過118案，總經費新台幣56.07億元，希望儘速完善離島交通、水電、環保、醫療等民生基礎設施，並挹注離島發展文化、數位、產業及品牌形塑所需資源。

行政院晚間透過新聞稿指出，卓榮泰今天主持「行政院離島建設指導委員會」第21次會議，對於屏東、台東、澎湖金門及連江等5縣市所提「第7期（116-119年）離島綜合建設實施方案」原則予以同意。

根據行政院資料，會議共審查通過118案，同意總經費56.07億元，當中由中央協助20.54億元、地方負擔8.85億元，另從離島建設基金補助26.68億元。

卓榮泰會中表示，離島因地理環境及氣候特殊性，受許多天然條件限制，無論是對外交通、醫療、工程、能源與民生用品供需等，都面臨更高挑戰，因此，在離島發展上，政府不能以本島角度思考，更需要進入整個離島的情境脈絡當中，中央一定會做離島最可靠、最可信賴的夥伴，共同攜手促進中央與地方共榮，「台灣本島有中央山脈、離島有中央政府」。

對於第7期離島綜合建設實施方案，卓榮泰指出，第7期離島永續發展願景架構已確認是扣合確保基本民生民行、維護島嶼環境資源、推動低碳智慧轉型、厚實文化教育根基、形塑離島品牌形象、打造宜居樂活家園等6大主軸，力拚達成離島建設「自然環境要保護，歷史文化要維護，人民生活更要照顧」的核心信念，進一步落實低碳樂活離島的願景目標，讓離島地區獲得長遠發展。

卓榮泰說，請各部會協助各離島縣政府，優先編列補助離島地區預算，並積極向立法院爭取，另請行政院主計總處優予核列對離島地區的補助，並籌編預算逐年挹注離島建設基金，以強化離島地區發展與建設，也期盼未來方案推動過程，中央及地方能基於過往合作經驗，將「低碳樂活離島」的願景轉化為具體行動，落實總統賴清德均衡台灣的施政目標。

7月進入颱風季，卓榮泰也請各離島縣政府提高警覺，密切掌握天氣變化及各項防災資訊，妥善因應颱風可能帶來的影響，後續若因颱風豪雨造成災損，中央將儘速協助地方辦理災民救助、災後復建，以及提供農漁民各項協助，並請各部會預先做好各項應變整備工作，共同協助地方順利度過颱風期間。

卓榮泰 金門 澎湖 行政院

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