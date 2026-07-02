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朝野爆口角…文化部預算審查拖延 教育文化委員罕見晚上完成預算審查

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
立法院教育及文化委員會上午開始審查文化部今年度預算。預算審查過程朝野因刪除文化部媒體政策及業務宣導費引發激烈口角。記者黃義書／攝影
立法院教育及文化委員會上午開始審查文化部今年度預算。預算審查過程朝野因刪除文化部媒體政策及業務宣導費引發激烈口角。記者黃義書／攝影

立法院教育及文化委員會上午開始審查文化部今年度預算。一早因國民黨立委翁曉玲提案全數刪除文化部媒體政策及業務宣導費新台幣4,738萬元，引爆朝野激烈口角。民進黨立委痛批此提案是「跟台灣文化宣戰」、「文化殺手」，要求國民黨「表現得像台灣立委一點，不要像境外勢力」；國民黨立委則反擊，要民進黨立委「不要動不動扣人家境外勢力帽子」。雙方火爆互嗆，耽誤上午兩三個鐘頭的預算審查。

因上午爭吵延誤預算的審查，導致教委會委員罕見地漏夜審查預算。審查中，文化部下的各局處官員在委員會門外守候，緊盯著委員會內預算審查的進度。晚間審查預算審查的速度略為加快，直到晚上8點48分才結束審查，將預算送出委員會。

立法院教育及文化委員會上午開始審查文化部今年度預算。預算審查過程朝野因刪除文化部媒體政策及業務宣導費引發激烈口角。記者黃義書／攝影
立法院教育及文化委員會上午開始審查文化部今年度預算。預算審查過程朝野因刪除文化部媒體政策及業務宣導費引發激烈口角。記者黃義書／攝影

文化部 翁曉玲 國民黨 民進黨

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