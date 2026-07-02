【即時短評】被吃掉的是「難吃便當」還是國會尊嚴？

民進黨立委林淑芬日前因立法院總務部門採購的「百元便當」菜色不佳，認為相較於行政院及各部會叫進立法院的便當，立法院的便當顯得寒酸、「有損國會尊嚴」，主張調高便當採購價格。一個日常的國會便當堪稱一葉知秋，竟讓外界一窺便當在國會中的份量。但照映出的恐怕不是菜色問題，而是立院長期存在的貪小便宜文化與分際問題。

林淑芬直言，立院內「每天都在換便當」，因為立院便當難吃，於是常有人拿去跟政院或部會換比較好吃的便當。這番話比便當是否美味更值得關注的問題，在於國會與行政機關之間，竟在這種日常小事上形成一套人情往來潛規則。行政部門到立院備詢或開會，叫便當供本機關人員食用，無可厚非；但若為了「打好關係」而「多叫幾份」，與立委或助理形成一種心照不宣的「便當人情」，那就不只是單純的便當問題，而是監督倫理問題。

立院是最高民意機關，立委負責審查法案、監督行政機關、把關政府預算。政院與各部會到立院，理應以政策說服、以資料答詢、以施政績效接受檢驗；若行政部門得靠平時開會多叫幾個便當、立委生日送花送蛋糕，或是年節送禮來和立委「打好關係」，看似禮數，事實上卻是一種低成本的政治打點。

俗話說「吃人嘴軟」，不必等到送豪宅、名車、政治獻金才算利益往來；政治倫理的敗壞，往往正是從一些看似無傷大雅的小便宜開始。久而久之，監督者與被監督者之間的界線，勢必被人情往來慢慢磨平。

諷刺的是，林淑芬把立院便當不好吃連結到「有損國會尊嚴」，但傷害立院尊嚴的難道是便當價錢太低、菜色不夠豐盛？立法院要有尊嚴，靠的是立委問政品質、監督政府的魄力、審查法案和預算的能力。國會若能善盡憲政職責、反映民意、監督制衡，即使便當只是簡單飯菜也不會折損尊嚴；否則，便當菜色再可口，也吃不出國會骨氣。

近年立院已不斷出現類似貪小便宜的爭議。最典型的就是公款私用，部分立委涉及挪用、詐領和侵占公費助理薪資及加班費，或被納為辦公室「公積金」。這些案件之所以引起社會譁然，不只是因為牽涉金錢，更因為立委身為立法者，卻在最基本的法律規範與公私分際上失守。制定法律的人不守法，監督政府的人樂於接受行政機關人情，這正是代議民主的諷刺。

立院該檢討的，不是應否把便當經費調高，也非便當菜色是否比不上行政部門，而是國會內部是否該建立更明確的倫理規範？另一方面，立院自辦採購，也應合理、透明、符合市場行情，而不是讓院內人員一面嫌公費便當寒酸、一面接受行政機關的美味便當，最後再讓問題異化成「立院沒有尊嚴」。

立院便當是小事、卻也是「國之大事」；小在它不過是一個飯盒，大在它反映了國會與行政機關之間應守的分際。立院若真要維護尊嚴，第一步要先戒除貪小便宜的文化，讓國會與行政部門回到應有的往來分寸。