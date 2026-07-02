估約72萬人受惠…政院拍板軍公教待遇提升 調薪方案一次看

行政院2日拍板「2027年度軍公教員工待遇提升方案」，確定自2026年7月1日起，專業加給及主管職務加給各定額調增2,000元，2027年再實施通案調薪4%，兩階段累加後整體調幅介於5.88%至9.98%，約72萬名軍公教及相關人員受惠，全年新增經費約383億元。行政院長卓榮泰表示，此次調薪基於經濟成長果實全民共享理念，盼帶動國內薪資正向循環。

Q：這次軍公教調薪方案內容為何？

A：分兩階段實施。第一階段自2026年7月1日起，專業加給及主管職務加給各定額調增2,000元；第二階段2027年起再實施通案調薪4%，兩者累加後整體調幅介於5.88%至9.98%。

Q：受惠人數及所需經費為何？

A：含軍公教、技工工友及約聘僱人員共約72萬人受惠。專業加給及主管職務加給定額調增部分，所需經費約112億元，以追加預算支應；2027年通案調薪4%後，全年新增經費約383億元，納入2027年度中央政府總預算。

Q：各職等調幅如何？

A：秉持「職等越基層、調幅越高」原則。非主管職部分，委任第1職等（初考）調幅最高達9.98%，委任第3職等（普考）8.84%，薦任第6職等（高考3級）7.80%，簡任第14職等最低為5.88%。主管職調幅則普遍高於非主管，委任第5職等（組長）主管調幅最高達11.56%。

Q：調整後各考試等級起薪為何？

A：委任第1職等（初考）起薪由3萬4,880元提高至3萬8,360元；普考初任人員提高至4萬7,700元；高考3級初任人員提高至5萬9,460元，已接近6萬元水準。依勞動部資料，2025年大學畢業初任人員平均起薪約3萬6,000元，調整後初考起薪已高於此標準。

Q：此次調薪的背景與理由為何？

A：主要基於三項考量：一、台灣2025年及2026年經濟成長率優於全球及主要經濟體；二、2025年至2026年消費者物價指數累計成長預估逾3%，需維持公務人員購買力；三、民間企業平均薪資與最低工資持續成長，公部門薪資應同步跟進，以強化攬才、留才競爭力。

Q：調薪是否會帶動通膨？

A：行政院發言人李慧芝表示，歷年軍公教調薪並未發生通膨情形。人事總處副人事長張秋元也指出，通膨成因複雜，非單一因素造成，過去歷次調薪對CPI及其他經濟指標均無顯著影響。