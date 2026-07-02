其他太陽都不敵賴總統！沈富雄鐵口直斷2028大選 國民黨只能派他上陣

2026年底九合一選舉正開打，但各界已開始議論2028總統大選，國民黨將派誰奪回執政？前立委沈富雄今（2）日提到，九合一選舉全台只有2個看點：「新北與高雄」，他指出這2地目前執政方都該勝選，但如果發生意外也可能翻盤。另外沈指出不論年底選舉結果如何，民進黨仍由賴清德出馬拚連任，至於藍營，沈富雄鐵口直斷只有蔣萬安有實力一搏，除了蔣萬安以外的人馬都會敗選。

沈富雄今日接受《POP撞新聞》訪問，主持人黃暐瀚問及年底九合一選舉時，沈表示今年只有2個看點：「新北與高雄」。沈補充道，新北屬於國民黨傳統該贏的鐵票區，但若掉以輕心，仍有可能遭民進黨翻盤；高雄也屬於民進黨傳統鐵票區，但若出意外也可能會有不小心敗選的風險。

此外，當黃暐瀚提到2028總統大選時，沈富雄坦言即使綠營在九合一選舉大敗，甚至連高雄市都不保，2028時仍會由賴清德出馬競選拚連任。反觀國民黨，雖然黨內出現鄭麗文、盧秀燕、韓國瑜等多顆太陽的情況，但沈富雄鐵口直斷，除了蔣萬安以外，國民黨不論派誰參戰2028皆會敗給賴清德。

沈接著提到，雖然蔣萬安個性保守，也傳出其身邊的人認為蔣參選2028可能性低，寧可等到2032再拚總統寶座。但沈表示，國民黨必須營造「非蔣不可」的聲浪，準備好轎子讓蔣萬安非選不可。

對於頻遭點名參選2028，蔣萬安接受聯合報專訪直言，「我現在就是完全專心市政、專注在連任，完全沒有想2028的事。」