綠委林宜瑾助理費案判7年未獲緩刑 蔡育輝：公款私用難獲法官認同

民進黨立委林宜瑾涉詐領助理費1412萬餘元，遭依利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實等罪起訴。台南地方法院今天下午宣判，林宜瑾共涉6罪，判處有期徒刑7年、褫奪公權4年，未宣告緩刑。林宜瑾及其服務處黃姓主任均已坦承犯行，並繳回犯罪所得。

台南市議會國民黨團發言人、市議員蔡育輝表示，中央及地方民意代表助理費補助制度採「總額不變、多元彈性運用」原則，目的在於聘用助理、協助民意代表執行公務，制度已行之多年。

蔡育輝指出，雖然林宜瑾與黃姓主任在法院審理期間認罪，並全數繳回犯罪所得，林宜瑾也請求法院從輕量刑並宣告緩刑，但法院最終未予採納，顯示法官未認同應從輕處理。

蔡育輝引述台南地檢署起訴內容表示，林宜瑾長期將詐領助理費挪作私人用途，包括支付胞弟林昱仲駕駛環保局公務車肇事逃逸案50萬元和解金，以及住家鋁門窗、抓漏防水、家人生日鮮花、母親手機費、乾洗衣物、馬靴保養、就醫拿藥等多項私人開銷，均與公務無關，因此難獲法院認同。

蔡育輝表示，過去包括前台南市議長賴美惠等涉詐領助理費案件，均因偵查中自白並繳回不法所得而獲緩刑；但林宜瑾案偵辦期間，黃姓人頭助理另因作虛偽陳述干擾偵查，遭依偽證罪起訴並判刑，也成為法院量刑考量因素之一。

蔡育輝指出，法院判決理由認為，林宜瑾詐領公費助理補助費逾千萬元，「顯非一時失慮之單一偶發行為，難認有情輕法重之情形」，加上公款未用於公務，最終未予宣告緩刑。