快訊

友達爆7,325萬元違約交割 驚見隔日沖大戶「虎尾幫」成今年第16起警鐘

名店中鏢！致癌問題油流向曝光 含聯華、桂冠、爭鮮等224家業者

外資賣超890億元 「這檔記憶體股」竟逆勢獲買超4.1萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

綠委林宜瑾助理費案判7年未獲緩刑 蔡育輝：公款私用難獲法官認同

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會國民黨團發言人蔡育輝表示，林宜瑾助理費幾乎都用在照顧自己和家人，所以未能獲得法官認同。圖／蔡育輝提供
台南市議會國民黨團發言人蔡育輝表示，林宜瑾助理費幾乎都用在照顧自己和家人，所以未能獲得法官認同。圖／蔡育輝提供

民進黨立委林宜瑾涉詐領助理費1412萬餘元，遭依利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實等罪起訴。台南地方法院今天下午宣判，林宜瑾共涉6罪，判處有期徒刑7年、褫奪公權4年，未宣告緩刑。林宜瑾及其服務處黃姓主任均已坦承犯行，並繳回犯罪所得。

台南市議會國民黨團發言人、市議員蔡育輝表示，中央及地方民意代表助理費補助制度採「總額不變、多元彈性運用」原則，目的在於聘用助理、協助民意代表執行公務，制度已行之多年。

蔡育輝指出，雖然林宜瑾與黃姓主任在法院審理期間認罪，並全數繳回犯罪所得，林宜瑾也請求法院從輕量刑並宣告緩刑，但法院最終未予採納，顯示法官未認同應從輕處理。

蔡育輝引述台南地檢署起訴內容表示，林宜瑾長期將詐領助理費挪作私人用途，包括支付胞弟林昱仲駕駛環保局公務車肇事逃逸案50萬元和解金，以及住家鋁門窗、抓漏防水、家人生日鮮花、母親手機費、乾洗衣物、馬靴保養、就醫拿藥等多項私人開銷，均與公務無關，因此難獲法院認同。

蔡育輝表示，過去包括前台南市議長賴美惠等涉詐領助理費案件，均因偵查中自白並繳回不法所得而獲緩刑；但林宜瑾案偵辦期間，黃姓人頭助理另因作虛偽陳述干擾偵查，遭依偽證罪起訴並判刑，也成為法院量刑考量因素之一。

蔡育輝指出，法院判決理由認為，林宜瑾詐領公費助理補助費逾千萬元，「顯非一時失慮之單一偶發行為，難認有情輕法重之情形」，加上公款未用於公務，最終未予宣告緩刑。

林宜瑾 民進黨 國民黨

延伸閱讀

賴總統嫡系立委林宜瑾涉詐助理費一審判7年 林宜瑾聲明：將上訴

林宜瑾涉詐助理費一審重判7年 民進黨廉政會：一定處分

台南市議員郭信良涉公益侵占逾千萬元 一百萬交保

高金素梅涉貪答辯方向曝光 檢察官：將犯罪事實推給張俊傑

相關新聞

其他太陽都不敵賴總統！沈富雄鐵口直斷2028大選 國民黨只能派他上陣

2026年底九合一選舉正開打，但各界已開始議論2028總統大選，國民黨將派誰奪回執政？前立委沈富雄今（2）日提到，九合一選舉全台只有2個看點：「新北與高雄」，他指出...

顏慶章拒為顏慧欣領獎章 蔡詩萍：八旬父只求還女兒一個公道

台北市文化局局長蔡詩萍針對已逝外交部前官員顏慧欣遭職場霸凌案，於昨(1)日晚間在臉書發文，表示看到前財政部長、前駐世界貿易組織常任代表顏慶章，為病逝女兒公開發聲，直言「要把顏慧欣未竟志業變成國家制度，才是還她公道」，讓他忍不住紅了眼眶，認為一位白髮人送黑髮人的父親，所求的不過是一個公道。

谷立言稱讓台成為無人機「蜂巢」 陳冠廷：需建立完整無人系統生態系

美國在台協會（AIT）處長谷立言今表示，沒什麼比把台灣變成充滿空中、水面與水下無人機的「蜂巢」，更能有效嚇阻衝突。民進黨立委陳冠廷表示，面對中國擴張軍事威脅，台灣真正需要的不只是採購更多無人機，而是建立完整的無人系統生態系；台美若能深化合作，不僅有助提升台灣防衛韌性，也能建立民主陣營可信賴的非紅供應鏈。

綠委林宜瑾助理費案判7年未獲緩刑 蔡育輝：公款私用難獲法官認同

民進黨立委林宜瑾涉詐領助理費1412萬餘元，遭依利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實等罪起訴。台南地方法院今天下午宣判，林宜瑾共涉6罪，判處有期徒刑7年、褫奪公權4年，未宣告緩刑。林宜瑾及其服務處黃姓主任均已坦承犯行，並繳回犯罪所得。

盧秀燕主辦無人機論壇卻提前離場 鄭照新：是在和「他」交流

台中市政府與美國在台協會（AIT）今天共同主辦台中無人機論壇，是美台第一次合作舉辦無人機論壇，不分藍綠白的台中政要盡皆出席，不過做為主人的盧秀燕中途離場，引起外界議論。副市長鄭照新指出，盧離場是在和AIT處長谷立言持續交流，外界無須過多揣測。

路口智慧遮陽傘成紅燈救星 熱島效應下治標與治本難題

繼新北、高雄之後，台北市政府最近在捷運西門站試辦架設首批「智慧電動遮陽傘」，大傘面在炎炎夏日與突如其來的午後陣雨中，迅速成為行人駐足停等紅燈的遮陽、避雨角落，贏得「紅燈救星」美名。這項借鏡南韓經驗的街頭創新之舉，展現地方政府在極端天氣的熱浪侵襲下，對行人熱危害的體貼與即時因應，贊成、質疑巨傘的聲音都有，也正凸顯當前既要追求步行城市、卻難實現涼適台灣的氣候調適困境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。