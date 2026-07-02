中選會人事案3日投票 綠支持、在野待黨團會議定調

立法院會明天將表決3名中選會人事同意權案。民進黨團表示，已發布甲級動員，將投同意票；國民黨團說，對於優秀、中立的選務專家抱持開放且支持態度；民眾黨團表示，會在黨團會議充分討論後，再做成決議。

行政院4月21日補提名前行政院參事沈淑妃、律師蔡維哲、法務部政務次長黃謀信3名中選會委員名單，送立法院審查。立法院會明天報告事項結束後，將進行中選會人事同意權案記名投票表決。

對於明天的中選會人事同意權案，民進黨立法院黨團發布甲級動員。民進黨團幹事長莊瑞雄受訪表示，黨團成員會進場投下同意票。

國民黨立法院黨團首席副書記長許宇甄表示，立法院作為民意監督機關，對獨立機關的人事同意權負有嚴格把關的憲政責任。中選會職掌全國選務與公投，其公正性與中立性直接關係到台灣民主的基石。在野黨對於優秀、中立的選務專家一向抱持開放且支持的態度。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，選舉公正是民主的根基，作為獨立機關的中選會，必須公正辦理選務，因而中選會委員人選必須具備足夠專業，也應該有能力抗拒政治壓力，不能是執政黨的橡皮圖章。

陳清龍表示，民眾黨團將會審慎檢視被提名人的學經歷，以及所回答的問卷，在黨團會議充分討論後，再做成決議。