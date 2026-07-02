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盧秀燕主辦無人機論壇卻提前離場 副市長揭真相：在和「他」交流

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（右）今天參加台中無人機論壇中途離席，遭到議論，副市長鄭照新指出，她是去和AIT處長谷立言（左）繼續深入交流無人機議題，外界無須過多揣測。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（右）今天參加台中無人機論壇中途離席，遭到議論，副市長鄭照新指出，她是去和AIT處長谷立言（左）繼續深入交流無人機議題，外界無須過多揣測。記者黃仲裕／攝影

台中市政府與美國在台協會（AIT）今天共同主辦台中無人機論壇，是美台第一次合作舉辦無人機論壇，不分藍綠白的台中政要盡皆出席，不過做為主人的盧秀燕中途離場，引起外界議論。副市長鄭照新指出，盧離場是在和AIT處長谷立言持續交流，外界無須過多揣測。

這場「領航2026─台中無人機載具產業與海外商機論壇」可謂眾星雲集，盧秀燕、谷立言、藍綠兩黨的台中市長參選人江啟臣何欣純，台中市其他立委，藍綠白三黨議員，產學界各大要角紛紛出席。

整場論壇從上午9時持續到下午3時，不過上午10時20分許谷立言演講結束，便起身離席，盧秀燕、江啟臣等人也跟著離開，第一排的受邀賓客剩下何欣純一人，獨自留到中午12時上半場結束；這也引起外界議論，作為地主的盧秀燕怎麼沒有聽完整場論壇？

鄭照新指出，盧秀燕離席是要陪同谷立言延續相關行程，雙方持續針對無人機政策、台美產業合作和台中產業鏈的優勢，深入交流意見，這本來就是論壇延伸的重要一環；關心無人機產業不只是論壇現場表現，更要看誰能串連國際夥伴與產官學研，外界不必以選舉手段操作政治口水。

政界人士觀察，盧秀燕今年3月訪美歸國後，就開始推動無人機產業，當時雖還沒有引起太大的迴響，隨著她繼續出訪歐洲、我國對美軍購案的推演，盧對於推動無人機的力度可說是肉眼可見，甚至多次夜會立委；AIT這次破天荒與地方政府合辦論壇，就是感受到盧這方面的用心與誠意。

盧秀燕 鄭照新 谷立言 江啟臣 何欣純

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