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反詐騙協會民調出爐 73.3%民眾支持針對詐騙、虐童引進鞭刑

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
台灣民間反詐騙協會今天公布「鞭刑公投民調」，高達73.3%受訪民眾同意用公投推動鞭刑打擊詐騙。圖／台灣民間反詐騙協會提供
台灣民間反詐騙協會今天公布「鞭刑公投民調」，高達73.3%受訪民眾同意用公投推動鞭刑打擊詐騙。圖／台灣民間反詐騙協會提供

近年毒駕、詐騙虐童等重大刑事案猖獗不止。對此，國民黨立委洪孟楷日前便提出鞭刑公投提案，引發朝野爭議。台灣民間反詐騙協會今天表示，有84.7%民眾支持政府針對重大詐騙、虐童、性侵等犯罪引進鞭刑，或提出正式評估報告及修法方向。

台灣民間反詐騙協會今天舉辦「打詐要有感！政府給答案！鞭刑公投民調發布記者會」，民調顯示，有73.3%受訪民眾同意用公投方式推動鞭刑打擊詐騙；84.7%民眾支持政府針對重大詐騙、虐童、性侵等犯罪引進鞭刑，或提出正式評估報告及修法方向；89.6%民眾認為，若政府因人權或合憲疑慮不願引進鞭刑，也應提出具有嚇阻效果的重刑替代方案；96.7%民眾同意吸毒後駕車不應只視為普通交通違規，而是危害公共安全的重大治安問題；94.5%民眾支持加重刑責，毒駕致死最重可處無期徒刑或死刑，並同步實施立即沒入車輛等配套措施。

協會理事長許良源指出，這份民調反映社會對重大犯罪低成本、司法嚇阻不足及被害人保護落差的深層焦慮，近年詐騙犯罪猖獗，手法不斷翻新。許多被害人失去的不只是金錢，更可能是退休積蓄、醫療費用、子女教育資源，甚至是對社會與人生的安全感。詐騙已不只是單一刑案，而是影響家庭安定、社會信任與國家治理能力的重大公共安全問題。

針對後續修法，國民黨立委廖偉翔表示，鞭刑公投應如期舉辦。法務部應公開重大詐欺、毒駕、虐童、性侵案件的量刑、假釋、再犯及追贓資料。司法院應說明重大案件的量刑標準，讓社會檢驗是否真有嚇阻力。立院應檢討詐欺累犯與組織主嫌假釋制度。至於毒駕修法應一次到位，包括提高刑責、沒入車輛、拒測加重、預防吊照等措施。

警政學者游毓蘭表示，司法本應是國家彰顯正義的工具，但民調顯示90.1%民眾認為重大詐騙或毒駕案件判的決結果，與公平正義的期待落差很大，司法嚴重背離民意，無法苦民所苦，政府與司法機關應立刻進行制度改革。

銘傳大學犯罪防治系主任章光明指出，鞭刑涉及殘忍、不人道或酷刑爭議，民意支持比例高達84.7%，除傳統嚴刑峻罰思維外，也可能與近期毒駕事件及媒體報導引發的犯罪恐懼感有關，政府應視為犯罪預防與司法溝通的重要課題。

本次調查由精確市場研究公司執行，針對全台22縣市、年滿20歲以上民眾進行電話訪問，調查時間為115年6月23日至6月24日，有效樣本1000份，在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3.1個百分點。調查主軸為民眾對重大犯罪刑責、鞭刑公投、重刑替代方案、毒駕治安問題及司法信任的態度。

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