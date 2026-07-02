主管每天蓋離職單…軍公教調薪盼吸引人才 公務員揭真正問題

行政院公布軍公教人員調薪方案，提高公務人員起薪盼吸引人才。有公務員認為，調薪有助吸引新人投入公職，但留才效果有限。新北市一名十職等公務員表示，現在真正的問題不是加薪，而是整體制度與職涯發展，若以自己的專業能力到民間企業，薪資可達目前公職的兩倍，這次通案調薪加上專業加給，與民間薪資及福利相比，仍留不住已經培養起來的人才。

他認為，以工程相關專業，剛考進公職有5萬元左右起薪，對剛畢業的新鮮人具有吸引力；但隨著年資增加，薪資成長趨緩，每年僅增加約一、兩千元，五年、十年後與民間薪資差距愈拉愈大，人進得來，但留不住。

他也直言，雙北離職情況嚴重，主管幾乎每天都在蓋離職單，不只錢少事多、看不到未來，加上部分主管決策反覆、目標不明，甚至部分民代索資頻繁，讓第一線人員疲於奔命，不是怕做事，「是覺得做了很多沒有意義的事。」

他指出，公務體系過去還有較完整的福利制度，如教育補助及三節獎金等，現在福利逐漸縮減，不如民間企業，真的會「不如歸去」。

另一名新北市行政體系公務人員則說「有總比沒有好」，至少能感受到政府願意支持公務體系，但若期待透過這次調薪改善公務人力短缺「不太可能」。他表示，目前最缺人的是工程類職系，具備專業證照的人才到民間企業，起薪與待遇往往不輸公職，甚至更高，自然難以吸引投入公部門。