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林靜儀稱「男人沒保險套別跟他上床」 陳昭姿批：視女性自主權為無物

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委陳昭姿。聯合報系資料照
民眾黨立委陳昭姿。聯合報系資料照

有關衛福部食藥署預告嚴管事後避孕藥，民眾黨立委陳昭姿今天表示，衛福部次長林靜儀冒出一句「男人沒保險套就別跟他上床」，這種風涼話簡直把女性自主權視為無物，完全無視女性可能面臨的風險與處境，麻煩衛福部停止講幹話及高高在上的說教。

食藥署6月25日預告修正「藥事法第6條之1應建立追溯或追蹤系統之藥品類別」草案，新增「含Misoprostol、Levonorgestrel、Ulipristal acetate之口服單方劑型藥品」。林靜儀昨天在臉書發文表示，自己絕對支持「男人沒有準備保險套就不要跟他上床」，但是許多伴侶缺乏「有性行為就要準備安全穩定避孕」的概念，同時也缺乏自我和互相保護的意識。

針對林靜儀的說法，陳昭姿在臉書發文指出，食藥署預告「嚴管事後避孕藥」引發大批民眾反彈，外界認為此舉將剝奪女性身體自主權，然而林靜儀竟然冒出一句「男人沒保險套就別跟他上床」，這種風涼話簡直把女性自主權視為無物，完全無視女性可能面臨的風險與處境。

陳昭姿指出，或許是承受不住這兩天女性朋友的怒火，食藥署長姜至剛趕緊出來「轉彎」宣布政策擬採雙軌並行，亦即民眾可以在藥局購買避孕藥，用藥後必須在限期內至婦產科回診。

陳昭姿說，食藥署早在2016年通過「緊急事後避孕藥變更為指示藥品」，但是拖延10年至今始終不執行，如今全球已經有90多個國家開放民眾在沒有處方箋的情況下，可以直接到藥局購買事後避孕藥，世界衛生組織也早已證實「Levonorgestrel」等成分相當安全，「藥界與主流民意不斷呼籲，衛福部卻也持續裝聾作啞了10年。」

陳昭姿表示，麻煩衛福部停止講幹話，停止高高在上的說教，真正傾聽女性對於意外懷孕的焦慮、及時用藥的需求，還有身體自主的渴望，盡快將是後避孕藥轉類為指示藥，別再讓衛福部的傲慢成為女性自主的絆腳石。

林靜儀 陳昭姿 保險套 衛福部 食藥署

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