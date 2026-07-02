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有錢不能自由運用？軍公教加薪4% 基層公務員喊話「這制度」也要改
行政院會今通過116年軍公教待遇調整方案，7月1日起專業加給、主管加給定額調增2000元後，明年則通案調薪4%，換算下來主管調幅最多11.56%，基層調幅最高也有9.98%。北市公務員則認為，能否留才獲招聘新血，仍是取決於業界環境，但認為最應該檢討的是國旅卡制度。
北市公務員表示，加薪當然是好事，特別是針對文書類組來說，薪資往上加、定期調薪一定會是比業界來得穩定，「一方面可以留住公務員，一方面也會有新血願意加入。」
不過，他認為，在談幾千元的加薪之前，更應該要解決國民旅遊卡制度，這明明是公務人員當年無法休畢的強制休假天數，最高可以領取1萬6千元，但卻被迫要用在觀光旅遊住宿，且還指定商家、先墊付再申請核銷，最重要是若當年度沒有用完，補助等於全數歸零。
公務員說，國旅卡制度也是自己辛苦工作的報酬，但卻無法自由運用，比起幾千元的加薪，更應該要放寬動輒萬元的國旅卡制度。
另一位則是專業執照的公務員則認為，加薪或多或少能成為新人前來的誘因，但業界環境好，加上自己領有特殊的證照，「幾年下來公務員和業界的薪資差距就會拉大。」特別是年終的部分，公務員是固定1.5個月年終，但業界可能幾個月起跳，很難成為誘因。
他說，願意當公務員可能多少對於公共事務有興趣，又或者希望能準時上下班，薪資和業界些微差距可能就不會太計較。
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