補完最後一堂刑法總則！沈伯洋稱自己很「中二」 盼人民多一點希望

民進黨台北市長沈伯洋昨天晚上在YouTube頻道直播，錄製「撲馬刑法總則第十一課」，沈表示昨天已錄完最後一集，有需要的人，現在都可以在YT觀看整套課程，他表示，課程歷經十年終於收尾，就是想讓沒有支援的人不孤單，也能準備考試，歷經十年初衷仍未變，希望讓每個人都能少一點孤單、多一點希望，「聽起來很中二，但個性只要有一個就夠了」。

沈伯洋表示，十年前想讓沒有資源的人，能夠免費地學習、準備考試，開始錄一系列的刑法課程，想說至少有個聲音陪著考生們，別讓他們孤單，他回憶當時人還在美國，研究要買什麼麥克風，如今十年了終於收尾。

沈伯洋說，昨天錄完直播關掉，坐在電腦前好一會兒，回頭看初衷仍未變，現在的他一樣還是想著，不想讓任何人孤單。只是現在，他想守護的不只是考生，想讓台灣更堅韌，想讓每一個認真討生活的人，都能少一點孤單、多一點希望，「理想聽起來很中二，不過個性，只要有一個就夠了」。