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王毅籲美對台灣問題慎之 陳冠廷：維持現狀立場始終如一

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨立委陳冠廷。聯合報系資料照
民進黨立委陳冠廷。聯合報系資料照

中共政治局委員兼外長王毅與美國國務卿魯比歐前天通話，王毅特別提到，台灣問題牽一髮動全身，希望美方務必慎之又慎對待涉台事務。對此，民進黨立委陳冠廷說，台海和平穩定不僅是台灣的利益，更是國際社會的共同利益。台灣長期以來展現最大善意與責任感，維持現狀、不挑釁、不冒進，這樣的立場始終如一。

據新華社昨晚消息，王毅6月30日同魯比歐通電話時表示，今年五月中國大陸國家主席習近平同美國總統川普在北京達成構建「中美建設性戰略穩定關係」等一系列重要共識，為未來三年乃至更長時間的中美關係作出戰略指引、明確發展方向；針對兩岸議題，王毅強調「台灣問題牽一髮動全身，希望美方務必慎之又慎對待涉台事務」。

陳冠廷說，任何涉及台灣的討論，都必須重視台灣2300萬人民的意志；台海和平穩定不僅是台灣的利益，更是國際社會的共同利益。台灣長期以來展現最大善意與責任感，維持現狀、不挑釁、不冒進，這樣的立場始終如一。

陳冠廷呼籲，北京當局正視中華民國台灣存在的事實，唯有透過對話而非施壓，才能真正促進兩岸關係的良性發展。

王毅 陳冠廷 魯比歐 習近平 川普

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