影／民團公布鞭刑公投民調 84.7%支持政府評估鞭刑、73.3%支持公投推動

台灣民間反詐騙協會理事長許良源、世新大學傳管系教授蘇建州博士、立委廖偉翔、警政學者游毓蘭、銘傳大學犯罪防治系主任章光明下午一起出席「打詐要有感！政府給答案！鞭刑公投民調發布記者會」。

台灣民間反詐騙協會發布鞭刑公投民調，84.7%支持政府評估鞭刑，73.3%支持公投推動，民調也顯示，84.7%民眾支持政府針對重大詐騙、虐童、性侵等犯罪引進鞭刑，或提出正式評估報告及修法方向；89.6%民眾認為，若政府因人權或合憲疑慮不願引進鞭刑，也應提出具有嚇阻效果的重刑替代方案。民調也納入毒駕議題，調查顯示，96.7%民眾同意吸毒後駕車不應只視為普通交通違規，而是危害公共安全的重大治安問題；94.5%民眾支持加重刑責，毒駕致死最重可處無期徒刑或死刑，並同步實施立即沒入車輛等配套措施。

台灣民間反詐騙協會理事長許良源表示，近年詐騙犯罪猖獗，手法不斷翻新。許多被害人失去的不只是金錢，更可能是退休積蓄、醫療費用、子女教育資源，甚至是對社會與人生的安全感。詐騙已不只是單一刑案，而是影響家庭安定、社會信任與國家治理能力的重大公共安全問題。世新大學傳管系教授蘇建州指出，這份全台1,000份有效樣本的調查，傳遞出三項訊息；民意要求政府積極回應鞭刑議題，沒有迴避改革的空間；毒駕已成重大治安問題，顯示社會期待以更嚴格的制度保障人民生命安全；司法公信力面臨考驗，政府應正視民意，重建人民對司法的信任。

立委廖偉翔表示，詐騙案一年將近19萬8000件，已不是單純財產犯罪，而是嚴重侵蝕社會信任的系統性問題。針對後續修法，廖偉翔提出四項具體要求，包括鞭刑公投應如期舉辦；法務部應公開重大詐欺、毒駕、虐童、性侵案件的量刑、假釋、再犯及追贓資料；司法院應說明重大案件的量刑標準，讓社會檢驗是否真有嚇阻力；立法院應檢討詐欺累犯與組織主嫌假釋制度。至於毒駕修法應一次到位，包括提高刑責、沒入車輛、拒測加重、預防吊照等措施。

台灣民間反詐騙協會理事長許良源出席「打詐要有感！政府給答案！鞭刑公投民調發布記者會」表示，詐騙已不只是單一刑案，而是影響家庭安定、社會信任與國家治理能力的重大公共安全問題。記者蘇健忠／攝影