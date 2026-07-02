王毅籲美對台問題慎之 牛煦庭：習近平訪美前置作業已開始

中國外交部長王毅周二與美國國務卿魯比歐通話，要求美方在處理台灣問題上「慎之又慎」。國民黨發言人、立委牛煦庭表示，中國國家主席習近平回訪美國的幕僚前置作業已經開始。

據新華社昨晚消息，王毅6月30日同魯比歐通電話時表示，構建「建設性戰略穩定關係」不是一句口號，需要付諸行動。王毅也特別提到，「台灣問題牽一髮動全身，希望美方務必慎之又慎對待涉台事務。」

對此，牛煦庭今接受「千秋萬事」廣播專訪時表示，在川普訪中後，習近平預計9月回訪美國，現在進入7月，也要開始進行前置作業。元首的互訪都是精心安排的，前期政府單位相互的談判溝通，劇本如何設定、該講些什麼、如何對雙方都好，外交密集的幕僚作業早已開始。

牛煦庭說，北京跟華府間的溝通是從未中斷的，即便是局勢不好時，表面再怎麼劍拔弩張，相信溝通都是不會中斷的，因為是全世界最有實力、最強大的兩個國家。在這樣的狀況之下，北京也對此表達了高度關注。