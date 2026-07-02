影／拍板軍公教加薪4% 政院盼民間企業跟進

陸委會副主委梁文傑、勞動部部長洪申翰、行政院發言人李慧芝、國防部次長陳文星、行政院人事總處副人事長張秋元中午一起出席行政院會後記者會，行政院發言人李慧芝轉述行政院長卓榮泰談話，表示行政院院會拍板通過人事行政總處提報的「116年度軍公教員工待遇提升方案」，自2027年1月1日起，通案調薪4%，並同步調增專業加給及主管職務加給各2,000元，整體調幅依官職等不同介於5.88%至9.98%，年增經費約383億元，將納入2027年度中央政府總預算。其中，專業加給及主管職務加給定額調增2,000元部分，將提前自2026年7月1日起實施，2026年度所需經費約112億元，將以追加預算方式辦理。

人事總處日前召開軍公教員工待遇審議委員會，綜合評估經濟成長率、平均每人國民所得、消費者物價指數變動情形、民間企業薪資水準及政府財政狀況等相關指標數據，提出待遇調整的研析方案送行政院。根據行政院人事行政總處資料，軍公教近5次調薪在100年、107年各調整3%，111年、113年各調整4%，114年3%。