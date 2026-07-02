楊珍妮因罷凌案免職政務委員 常任文官月退可恢復請領

行政院政務委員、經貿辦總談判代表楊珍妮因涉職場霸凌，總統府昨晚發布總統令已予「免職」，7月1日生效。行政院人事總處指出，楊珍妮離開政務委員職務後，依法可向原機關申請恢復退休金請領。

外界關心楊珍妮在罷凌案成立後，退休權利是否受到影響。行政院人事總處副人事長張秋元則指出，公務員辦理退休後再任政務官須停領退休金，楊珍妮之前是常任公務人員，在經濟部時已完成退休程序與核定退休。

張秋元說，楊珍妮回到行政院擔任政務委員時，已依法停領月退金，不會領兩份，這次她離開政務委員工作後，依法可向原核定機關申請恢復退休金請領。

目前監察院已在4月22日立案調查經貿辦疑似發生職場霸凌案，對於行政院是否主動調查報告送交監察院？行政院發言人李慧芝未鬆口，僅稱全力配合監察院調查。

不過，行政院調查報告出爐後，有7成、30位經貿辦同仁連署聲援楊珍妮，此是否影響行政院後續的領導統御？李慧芝指出，調查報告提及，受訪人員對於楊珍妮的言行，正反看法不一，經貿辦人員聲明也如此證明，調查報告是將調查過程如實呈現出來，也是支持調查報告的完整性及事實性。

對於經貿辦總談判代表、副總談判代表都出缺，李慧芝說，經貿辦目前由經濟部次長江文若及外交部政務次長兩位副總談判代表，以及執行秘書來處理日常業務，行政院也會持續強化職場友善的環境，以及建構更具有支持性、信任心理安全感的工作環境。