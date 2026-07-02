舊制勞工可自提退休金 勞資合意可提前結存

純舊制勞工可以自願提繳退休金！勞動部2日宣布退休金調整方案，讓「純舊制」的勞工也有機會可以加入勞退新制「自願提繳」，純舊制勞工符合退休要件自願提繳退休金後，在契約存續期間，得經勞雇雙方合意提前結存舊制退休金。勞動部長洪申翰表示，相關調整不用修法。

洪申翰說明，此方案並非勞工舊制轉新制，若是轉新制就要強迫提繳6%勞退，但適用此方案的勞工還是舊制，只是開放有自提的選項，還有符合退休條件者，存在台銀的舊制退休金可轉到新制的個人戶頭，未來若有投資績效，勞工可以累積所得，讓勞工退休金增加，雇主不會新增負擔。

代扣自提金額

勞動部指出，勞退新制基金自94年7月成立至114年底，年化報酬率為7.64%，前2年的年化收益率也都超過15%，勞工朋友對於政府投資運用勞退新制基金越來越有信心，且有許多勞工朋友、工會團體屢向勞動部反映，希望可以讓「純舊制」的勞工也有機會可以加入勞退新制「自願提繳」，因此將作出調整。

當年沒有改選勞退新制，依法選擇繼續適用勞退舊制迄今的純舊制勞工，在新方案上路後，即向雇主表明自願提繳退休金，並由雇主向勞保局為純舊制勞工申報自願提繳退休金以開立勞工退休金個人專戶，當勞保局開單後，再由雇主從純舊制勞工薪資中代為扣收自提金額，繳納至勞保局個人專戶。

不用修法 儘快公告

已自願提繳且「符合退休要件」的純舊制勞工如自願提繳退休金並透過雇主收取完成繳款，在契約存續期間，比照保留舊制選擇適用新制之勞工結清的制度，得透過勞雇雙方合意的方式，提前結存純舊制年資的退休金，但為保障退休生活所需，結存的退休金須直接移入勞工保險局之勞工個人退休金專戶。

記者詢問相關調整是否要修《勞基法》？洪申翰回應說，只要修《勞工退休金條例施行細則》，草案將於「公共政策網路參與平臺－眾開講」及勞動部「勞動法令查詢系統」公開預告7日；勞保局及台灣銀行信託部相關申請書表、作業規定及資訊系統，亦須相應調整，將於法制作業後盡快公告實施。

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