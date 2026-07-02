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政院拍板軍公教加薪 趙少康：民進黨政策買票手段拙劣

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。(圖／本報系資料照)
中廣前董事長趙少康。(圖／本報系資料照)

行政院會今天通過軍公教加薪案，主管職調幅最高11.56%，非主管調漲5.88%至9.98%。中廣前董事長趙少康說，軍公教調薪是好事一件，但是總要看執政者臉色才能加薪，還成為執政黨政策買票甚至騙票的對象，讓人替辛苦的軍公教不值。

趙少康指出，這兩年股市一飛衝天，最近日均量幾乎都破兆，可以想見，今年證交稅收不只超徵，數額一定還非常可觀，原本就該拿出來讓人民生活過得更滋潤，除了軍公教受惠，護理師、社工都需要政府關愛的眼神，廣大勞工也嗷嗷待哺。

趙少康認為，既然政府手頭這麼寬裕，更沒道理還要找各種理由編特別預算債留子孫、規避監督。同時，為了避免選舉年才能加薪，其他年度就用各種理由情勒軍公教「共體時艱」，建立軍公教制度化調薪機制也刻不容緩。

趙少康說，除了用經濟成長率當調薪參考，更不能忘記物價上漲的兇猛，總是吃掉加薪幅度，也必須納入參考指標。民進黨宣稱執政10年已經替軍公教加薪14%，但這幾年物價飛漲，累積通貨膨脹最高達17%，滷肉飯、炸雞排、珍珠奶茶的價格越來越不庶民，軍公教的實質薪資其實是減少的，這就是最好的例子。

趙少康也說，幸好，在野黨前兩年先通過停砍公教退休年金法案，避免老本持續被通膨侵蝕，下一步，就是全力推動軍公教調薪制度化。在民進黨眼裡，軍公教就跟「中華民國」一樣，都是「選票的形狀」，需要的時候才會拿出來利用，這種伎倆用多了，早就被人民看破手腳。

趙少康 軍公教 加薪

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