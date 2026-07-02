軍公教調薪方案曝 初考任用破3.8萬比學士平均起薪多2千

行政院會今天通過116年軍公教待遇調整方案，在專業加給、主管加給定額調增2000元後，明年起將通案調薪4%。行政院人事總處指出，調整後初任人員起薪將提過，初考者為3萬8360元，普考為4萬7700元，高考更達5萬9460元，有助政府攬才的薪資競爭力。

根據行政院會通過的116年軍公教員工待遇提升方案，明年將通案調薪4%；另外，教師學術研究加給等專業加給、主管職務加給各定額調增2000元且自今年7月1日就生效，整體受惠範圍包含軍公教、技工工友及約聘僱人員約72萬人。

對於調薪考量，行政院長卓榮泰表示，調升方案核心是為強化照顧基層人員、鼓勵擔任主管，以及提升公部門薪資競爭力，盼立法院支持調整方案。

以一般公務人員為例，委任第1職等初任人員至簡任第14職等非主管人員調幅約在9.98％至5.88％間，其中初考、普考、高考三級初任人員，實質調幅分別為9.98％、8.84％、7.8％，越基層人員調幅越高。

此外，基層主管（委任第5職等組長）、中階主管（薦任第9職等科長）、高階主管（簡任第12職等司處長）調幅分別為11.56％、9.04％、7.22％，亦有相應提升主管人員待遇，盼鼓勵人才留任接班。

人事總處副人事長張秋元指出，委任第一職等的初任人員，目前起薪是3萬4880元，方案實施後，起薪將提高至3萬8360元，根據勞動部調查，大學畢業生初任到民營事業的平均起薪是3萬6000元，新方案調整後，公部門最基層人員的薪資，將比大學畢業生平均起薪高，希望有更多夥伴加入公務團隊。

張秋元指出，今年先定額提高專業加給和主管加給，對基層同仁會有比較大的調幅，將薪資分母做大，明年再以此為基礎通案調薪4%，整體調幅效應更大，盼使公部門薪資競爭力明顯提升。

至於是否擔心調薪方案後助升通膨，行政院發言人李慧芝說，歷年軍公教待遇調整並未發生通膨情形；張秋元也說，通膨成因複雜，並非單一因素造成，歷年調薪主要考量消費者物價指數（CPI），盼維持公務人員購買力，過去調薪也對通膨沒有顯著影響，不論是CPI或其他經濟指標都相當平穩。

政院今天通過116年軍公教待遇調整方案。圖／行政院提供