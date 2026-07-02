軍公教帶頭加薪！ 2026年先調加給2,000元、2027年再通案加薪4%

行政院會2日拍板「2027年度軍公教員工待遇提升方案」，確定自2026年7月1日起，軍公教人員專業加給及主管職務加給定額調增2,000元；2027年起再實施待遇通案調薪4%。整體調整後，一般公務人員依官職等不同，實質調幅約介於5.88%至9.98%，其中初考、普考及高考三級初任人員起薪將分別提高至3萬8,360元、4萬7,700元及5萬9,460元，進一步提升公部門攬才與留才競爭力。

行政院表示，2026年7月先行實施的專業加給及主管職務加給調整，所需經費約112億元，將以追加預算支應；2027年通案調薪4%後，全年新增經費約383億元，將納入2027年度中央政府總預算。

行政院指出，此次方案秉持「強化照顧基層人員、鼓勵擔任主管、提升公部門薪資競爭力」三大原則設計。透過先調高專業加給與主管職務加給，再搭配2027年通案調薪4%的累加效果，一般公務人員非主管自委任第1職等至簡任第14職等，調幅約介於9.98%至5.88%；其中初考、普考及高考三級初任人員實質調幅分別達9.98%、8.84%及7.8%，呈現職等越基層、調幅越高的設計。

行政院人事行政總處副人事長張秋元表示，調整後委任第1職等初任人員起薪將由3萬4,880元提高至3萬8,360元，普考初任人員提高至4萬7,700元，高考三級初任人員提高至5萬9,460元，已接近6萬元水準。依勞動部公布資料，2025年大學畢業初任人員平均起薪約3萬6,000元，調整後初考起薪已高於大學畢業生平均起薪。

主管待遇也同步提升。人事總處指出，委任第5職等組長、薦任第9職等科長及簡任第12職等司處長等主管職務，調幅分別達11.56%、9.04%及7.22%，希望藉此鼓勵優秀人才投入主管職務，強化公部門接班與留才。

張秋元表示，此次調薪是先透過定額調高專業加給及主管加給擴大薪資基礎，再搭配2027年通案調薪4%，使整體調薪效果更加明顯，提升公部門薪資競爭力。

行政院長卓榮泰表示，近兩年台灣經濟成長率優於全球，2025年至2026年消費者物價指數累計預估成長逾3%，民間企業平均薪資及最低工資也持續成長。基於經濟成長果實全民共享及普惠理念，政府在兼顧財政負擔下推動本次待遇提升方案，除強化公部門攬才、留才競爭力，也希望帶動國內薪資正向循環。

卓榮泰也表示，2026年專業加給及主管職務加給調整仍須待中央政府追加預算通過後才能執行，2027年通案調薪所需經費也將納入中央政府總預算籌編，盼立法院支持相關預算審議，並呼籲民間企業持續加薪，共同穩定勞資關係、提升整體產業競爭力。