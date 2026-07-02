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軍公教調薪拚攬才 116年高考三級初任人員起薪近6萬

中央社／ 台北2日電

行政院會今天拍板「軍公教員工待遇提升方案」，首先為今年7月1日起專業加給、主管職務加給定額調增新台幣2000元，此外明年度待遇通案調增4%。以此換算，明年初考、普考、高考三級初任人員起薪分別為3萬8360元、4萬7700元、5萬9460元。

行政院會今天通過「軍公教員工待遇提升方案」，方案一為今年7月1日起專業加給、主管職務加給定額調增新台幣2000元，今年所需經費約112億元，預算來源將以追加預算方式因應；方案二則為明年度待遇通案調增4%，預計年增經費約383億元，將納入116年度中央政府總預算。

根據人事總處資料，調升方案核心重點是強化照顧基層人員、鼓勵擔任主管，以及提升公部門薪資競爭力，經專業加給、主管加給再實施待遇調增通案4%的累積效果，舉一般公務人員為例，委任第1職等初任人員至簡任第14職等非主管人員調幅約在9.98%至5.88%之間，其中初考、普考、高考三級初任人員的實質調幅分別為9.98%、8.84%、7.8%，越基層人員調幅越高。

行政院人事總處副人事長張秋元在院會後記者會說明，明年起，委任第1職等初任人員起薪將從3萬4880元提升為3萬8360元、普考初任人員則調升為4萬7700元、高考三級初任人員則為5萬9460元，接近6萬元水準。

張秋元說，勞動部今年發布的114年大學畢業初任人員平均起薪為3萬6000元，經此方案調整後，初考初任人員月薪就將高於大學畢業生平均中位數。

此外，調薪方案也提升主管加給，根據人事總處資料，基層主管（委任第5職等組長）、中階主管（薦任第9職等科長）、高階主管（簡任第12職等司處長）調幅則分別為11.56%、9.04%、7.22%，也有相應提升主管人員待遇，鼓勵人才留任接班。

張秋元說，政府是先透過專業加給、主管加給的定額調整把基礎做大，明年再接著用通案4%往上調薪，這樣軍公教調薪幅度就會更大，也希望公部門的人才競爭力明顯提升。

根據行政院人事行政總處資料，軍公教薪資在100年、107年調整3%，111年、113年則調整4%，114年則為3%。

高考 軍公教 競爭力

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