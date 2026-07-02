影／立院審文化部媒宣費預算 朝野立委火爆互嗆吵翻天

立法院教育及文化委員會今天審查文化部年度預算，國民黨立委翁曉玲提案全數刪除文化部媒體政策及業務宣導費4738萬元，與民進黨立委吳思瑤、吳沛憶、陳培瑜等人爆發激烈口角，藍綠雙方互嗆點名、火爆喊話。

綠委痛批翁曉玲這項提案是「跟台灣文化宣戰」、「文化殺手」，而國民黨立委則反擊，要民進黨立委「不要扣人家境外勢力帽子」。翁曉玲表示，文化部去年媒宣費遭刪除後，仍可透過新聞稿、社群平台等方式完成宣傳，成果並未受到影響，顯示這筆經費並非必要支出，她主張全數刪除媒宣費，希望將有限預算真正用在文化事業及文化團體推廣。

民進黨立委林宜瑾對此批評全刪形同「跟台灣文化宣戰」，她更呼籲國民黨立委得要像台灣立委，不要像境外勢力。吳思瑤更指出，媒宣費攸關文化外交及政策推廣，刪減理由太過抽象。綠委輪番上陣抨擊翁曉玲沒有認真開會，提出全刪提案後又一度離開會議室，殊不知文化部事前早與朝野立委溝通預算且達成共識；但翁曉玲對此反擊，並堅持全刪媒宣費4738萬，藍綠雙方因而僵持一個上午。

文化部長李遠對此強調，媒宣費不是拿去買媒體，也不會浪費，去年文化部在媒宣費「一毛錢都沒有」的情況下，依舊努力完成各項業務，但那並不是正常做法，也很辛苦，甚至於連他自己都得天天寫臉書協助宣傳，因此他希望今年一毛都不要刪。

立法院教育及文化委員會今天審查文化部年度預算，朝野立委因文化部媒宣費刪除提案爆發激烈口角。文化部長李遠（右）在藍綠立委輪番發言時，顯露無奈的神情。記者杜建重／攝影