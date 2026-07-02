刪文化部媒宣費=削弱文化力？立委激戰3小時「拒扣中共同路人帽子」

立法院教委會今天審查文化部預算。立委翁曉玲提案將文化部編列的新台幣4738萬元媒宣費全數刪除，引發立委激烈爭辯。討論近3小時，最終決定凍結800萬。但翁曉玲也表示，在第二輪審議時，她還會再提出全數凍結。

翁曉玲表示，媒宣費非屬必要業務支出，應考慮政府財政狀態予以樽節。而去年文化部法定預算媒宣費為零元依然運作順暢，甚至屢因補助浮濫引發國際及民眾的負面評價，應檢討如何提升內部工作效能。

立委吳思瑤則認為，翁曉玲刪減理由籠統而抽象，不能因此封殺台灣的文化力，要求翁曉玲提出明確例子說明補助哪裡浮濫。她認為此一提案削弱台灣文化力，立委成為「中共應聲蟲」。立委林宜瑾則形容此案是「境外勢力惡搞台灣」。

立委柯志恩表示，連立法院預算中心都覺得媒宣部份業務重複，文化部應釐清差異並協調整合，將媒宣經費條列清楚說明白，不要動不動就扣「中共同路人」帽子。立委吳沛億則表示，削減媒宣費，連打擊黃牛的力道都受到影響。她希望文化部將媒宣費使用的項目清楚列出，立委具體討論，而非刪減到零。