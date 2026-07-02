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7月初總預算尚未通過 賴總統急籲朝野立委速審

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
直到7月初，今年總預算仍未通過，賴清德總統急籲朝野立委速審。圖／聯合報系資料照
直到7月初，今年總預算仍未通過，賴清德總統急籲朝野立委速審。圖／聯合報系資料照

賴清德總統2日出席指南宮活動。他表示，現在已經7月初，但中央政府總預算還沒有通過，其中包含治水預算。現在正在雨季當中，颱風也即將來臨，他懇請朝野立委一起合作，以人民的生命財產安全為念，也以國家經濟發展為念，迅速通過中央政府總預算。

賴總統致詞提到，最近米克拉颱風外圍環流引進西南風，剛好碰到停滯鋒面，造成南台灣包括屏東、高雄、台南，甚至是北台灣的台北市，尤其是在內湖都淹了水。中央政府會跟地方政府合作，來幫助淹水的民眾，也推動各項治水的工程。

面對淹水，賴總統指出，第一個要有作為的單位是中央政府。過去從陳水扁總統時代開始治水，當時是八年800億元；馬英九總統上任後，也出了六年660億元的治水預算；蔡英文總統上任之後，也提出了八年8,000億元前瞻基礎建設。他任內目前規劃四年1,000億元治水預算，但預算還沒有通過。

賴總統說，因此第二個要有作為的單位是立法院。懇請立法院不分朝野黨團，應該要讓中央政府總預算能夠迅速通過。總預算沒有通過，除了四年1,000億元治水預算沒有辦法推動之外，災害防備金、第一預備金、第二預備金都沒有辦法動用。這不是可以移緩救急可以解決。

他表示，現在已經7月初，但中央政府總預算還沒有通過，更何況現在正在雨季當中，颱風也即將來臨。他再次懇請執政黨、在野黨的立委，大家一起合作。以人民的生命財產安全為念，也以國家的經濟發展為念，迅速通過中央政府總預算。

他也說，第三個要有作為的是地方政府。雨季來臨之前，要先檢討雨水下水道有沒有清淤？側溝有沒有完成清淤？治水計劃有沒有如期如實推動？地方會淹水，是側溝、雨水下水道沒有清淤，還是治水工程沒有完成？或單純下雨量已經超過防洪標準？

他希望各縣市政府有淹水的地方，都要去檢討真正淹水的原因到底是什麼。如果有不足之處，就應該提出治水計劃，中央一定會強力支持。不分藍綠，也不分南北，把治水的工程做好。也勉勵民眾，在雨季、颱風來臨之前做好防洪的準備，才能把災害降到最低。

賴總統表示，對於這次颱風淹水，淹水房、家戶淹水50公分以上，中央政府會補助2萬元、加碼2萬元。另外，第一次淹水30公分以上，如果電器用品有受損，中央政府也會補助另外1萬元，來減輕民眾的負擔。

中央 賴清德 屏東

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