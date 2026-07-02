【重磅快評】死道友無所謂？國發會洗白蘇家卻背刺經濟部

民進黨新北市長參選人蘇巧慧的胞妹蘇巧純擔任曠世智能公司董事兼營運長，獲政府補助卻遭質疑未依公職人員利益衝突迴避法揭露身分。國發會主委葉俊顯提出新解，指依利衝法規範並不包括「投資」，僅限於「補助、承攬、採購」，看似暫為蘇家解套，但國發會這招「死道友、無死貧道」，卻狠狠背刺了經濟部一刀。

立法院經濟委員會昨天針對「經濟部、國發會補助案審查機制、利益衝突迴避規範全面性檢討」要求相關部會提出報告，立委質疑蘇巧慧擔任立委、蘇貞昌擔任行政院長期間，蘇巧純出任曠世智能公司董事兼營運長，曠世智能獲國發會天使投資1999.9萬元及經濟部商發署120萬元補助，「按照時間軸來看，還滿巧的」。

國發會主委葉俊顯有備而來，稱利衝法第14條的規範不包括「投資」，僅限於「補助、承攬、採購」，而國發基金是以投資方式協助產業發展，與一般補助、買賣、租賃、承攬或其他採購、交易型態不同，受理申請投資案皆依規定辦理。

這是什麼意思？葉俊顯為替蘇家解套，搬出法條稱國發基金天使方案投資曠世智能1999.9萬元不受利衝法規範，蘇家不必揭露身分，而國發基金的投資也毫無問題。但是葉俊顯這一招卻害慘經濟部，如果投資沒問題，那補助、承攬、採購恐怕就有問題了。依照葉的邏輯，經濟部這下麻煩可大了。

因為曠世智能除了拿國發基金的1999.9萬元投資，2024年也獲經濟部商業發展署120萬元補助，這筆資金與國發基金的「股權投資」性質不同，屬經濟部主管的無償政策補助，既然是補助，蘇巧純又擔任曠世智能的董事兼營運長，百分之百符合利衝法，連葉俊顯都認為應受規範，經濟部恐怕再也幫不了蘇家；再者，相關人員在審查核撥過程中是否護航？真要追究，恐怕也很難說得清楚。

不過，國發會也不要高興太早，雖然葉俊顯說利衝法規範僅限「一般補助、承攬、採購」，但細看條文，後面還有規範「其他具有對價之交易行為」，並列有排除國家遇緊急情況、經由公平競爭及公告程序辦理、禁止補助反不利於公共利益等條款，顯然曠世智能拿天使投資並不符合緊急等要件，這項投資是否具對價交易性質，也非葉說了算。

就實務而言，國發會天使投資顯然具備對價交易性質，它屬於股權交換的投資交易，並非無償贈與，而是取得新創公司的股權，本質就是資金與股權的對價交易，曠世智能必須充分揭露利害關係與交易行為，並提報董事會討論，完全遵循商業交易的法規邏輯，所以葉俊顯的說詞顯然是呼攏立委。

更值得探究的是，曠世智能拿國發基金的1999.9萬元的投資顯是頂到了天使投資天花板了。國發基金創業天使投資方案自2018年推動至今，先後投資逾350家新創事業，平均每家獲得金額約1400萬元，曠世智能拿近2000萬元，如非絕後，至少也空前了，被指量身打造，又能怪誰？

如果從財務投資回收來看，創業天使投資方案回收狀況確實不理想，根據立法院預算中心最新統計，此方案截至目前為止真正進入「處分（結案）」的案子非常少，且多數已結案的個案都因為開發不如預期或轉型失敗而辦理清算解散，導致國發基金認列數百萬不等的投資損失。

官方說法是天使投資非以財務獲利為唯一考量，而是扮演點火角色。但即使如此，曠世智能公司有什麼匹配拿此天花板金額的強項嗎？經清查，曠世智能核心產品為理財社群平台，號稱是透過AI技術融入通訊軟體的理財社群平台，用戶與股友可以直接在LINE聊天室中即時呼叫股市報價、技術線圖，並訂閱理財達人的投資情報與簡化資訊，解決市場資訊不對稱問題。

但曠世智能在拿到政府巨額投資後，營運成效並不理想，葉俊顯說投資不受利益迴避規範，但投後管理卻責無旁貸，既然要負起投後管理，又怎能說這項投資不具對價交易性質？說到底，葉俊顯學問再好，還是跳不出利益迴避的核心。