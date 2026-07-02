朝野立委檢討賴政府居住政策 「應建社宅、租金透明化」

「政府應努力興建社宅，不該半途而廢！」藍委牛煦庭、綠委黃捷、白委許忠信與青年團體2日召開記者會強調，關心居住問題，政府應檢討社宅直接興建目標、租金補貼金額與分級，改善租補無法申請或變相漲租問題、將《租賃條例》修法及將大學宿舍納入居住政策。

仍要社宅增居住供給

國民黨立委牛煦庭表示，賴政府步入下半場，居住政策應儘快補考、不要棄考，賴政府當初承諾13萬戶社宅政見跳票縮水，對於居住政策是非常大的打擊，雖然政府以租金補貼、包租代管方式替代，但是社宅的公共性和長期穩定供給功能卻無法被取代，應持續積極興建社宅。

牛煦庭提到，租賃市場面臨價格資訊不透明的黑市問題，主要原因在於沒有完善的實價登錄制度。因此應先從包租代管與租金補貼等接受政府投入政策資源的族群，如房東、房客或是業者開始登錄，推動相關機制不要再裹足不前，避免因為沒有具體數據，而使政策無法聚焦在有需要的民眾。

「檢討租金補貼額度有必要，但重點應在與市場透明化機制掛勾！」牛煦庭強調，否則提高補助金額可能也只是補助給了房東而已。住宅政策還有許多要調整的地方，在此強力呼籲賴政府加快腳步補考，不要棄考，正面回應對於弱勢族群及年輕世代對於居住的需求與期待，以實現賴總統對於居住正義的承諾。

應廣納租金資料

民進黨立委黃捷也說，租金透明化不應該只有抓有申請租金補貼的租戶資料，許多租戶因為房東拒絕、條件不符等原因無法申請，租金透明化也要參考這些資料，才能讓數據更符合市場行情；她也希望將大學宿舍納入租屋政策，讓老舊校舍有機會儘速改善，保障學生的居住品質。

「政府應說清楚為何無法達成25萬戶社宅的目標！」世代共好協會理事長張育萌質疑，包租代管是透過既有住宅增加供給，無法增加住宅「總量」，政府嚴重往包租代管傾斜已引起青年焦慮，且申報誘因過度集中於出租人意願，難以反映整體租市，政府應建立「承租人登錄平台」並給予不同誘因。

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