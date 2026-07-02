因應中共實施民族團結法 政院成立跨境鎮壓跨機關協處平台

中國大陸「民族團結進步促進法」7月1日上路，行政院長卓榮泰指出，台灣身處民主自由第一線，將從預防、保護、反制三面向因應，並成立行政院層級的「跨境鎮壓跨機關協處平台」保護國人安全，也請外交部擴大與友盟國家的合作，團結國際民主力量反制中國蠻橫行徑。

卓榮泰指出，近年來，中國持續制定具有境外管轄與制裁效果的法律工具，從「反分裂國家法」、「反間諜法」、「數據安全法」及「反外國制裁法」，甚至是「懲獨22條」，形成日益綿密的長臂管轄網絡，並不斷擴大適用對象，意圖迫使台灣人民服膺中共所設定的政治框架，強制對台統一政策的法治化推進。

中國7月1日起實施「民族團結進步促進法」，主張民族團結的事業堅持由中國共產黨領導，且可究責境外組織與個人等。卓榮泰指出，該法更進一步來擴張跨國鎮壓、跨境壓迫的制度化、法律化，企圖將中國的政治管轄、思想控制跟恐懼治理延伸到世界各地。

卓榮泰表示，這正反映中國威權統治的本質，試圖以模糊、不明確但獨裁的法律概念，限制全球人民的言論、思想跟政治參與跟自由。只要不符合中國所定義的政治標準，都可能被任意認定違法，讓全世界所有珍視民主自由的人，都可能成為中國長臂管轄的對象；全球民主國家相繼表達高度的憂慮。

針對政府後續應對，卓榮泰指出，台灣身處民主自由的第一線，更深知自由的可貴，行政院依照總統指示，將從「預防、保護、反制」三個面向著手因應；並請政務委員馬永成、林明昕政委成立行政院層級的「跨境鎮壓跨機關協處平台」，整合內政部、法務部、陸委會等機關的跨部會力量，全力保護國人安全。

同時，卓榮泰也請外交部協同相關部會，持續擴大與友盟國家的合作，團結國際民主力量，共同反制中國蠻橫行徑。

鑑於中國在香港實施「港版國安法」，卓榮泰說，台灣更應提高警覺。中國逐步將對台法律戰，由「以商逼政」轉向「以法促統」。未來勢必藉由各項法律工具，加大對台灣人民、企業、團體及青少年交流活動的政治施壓，迫使國人進行政治表態；也對於單純從事兩岸交流活動的國人，勢必會帶來更高的威脅，他請陸委會及相關各部會，務必加強提醒國人注意風險，守護國人安全，並為兩岸健康有序、對等尊嚴的交流把關。

最後，卓榮泰強調，縱然中共意圖透過統一政策法治框架，將台灣2350萬民眾納入其國內法體系，意圖以法律強塑統一認同，以全社會教育進行思想控制，以法律強制語言同化，最終目的是併吞台灣，消滅中華民國；民主台灣將更堅持與理念相近國家站在一起，堅守、守護民主、法治、人權與自由的普世價值，讓台灣的民主自由堅定永存。