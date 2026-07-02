教師本俸調4%、加給增2千元 10教師工會：力道不足難解留才困境

行政院今天拍板116年度軍公教員工待遇方案，針對中小學教師做出「本俸微調4%，學術研究加給、主管職務加給定額調增2000元」的調整。台灣教育產業工會等10個教師工會發表聯合聲明，台教業理事長洪維彬表示，肯定行政院願意正視並檢討軍公教待遇調整的政策方向，但也認為，整體調幅比率上依舊流於保守，恐無濟於翻轉現今公教人員面臨的留才困境。

苗栗縣各級學校產業工會理事長郭彥成說，6 月初參與教育部主辦的「116 年軍公教員工待遇調整議題座談會」，當時未見任何具體數據資料、流於形式，一度引發基層強烈不滿。所幸在各地教師工會串聯發聲之下，行政院今天端出的最終方案，確實展現出願意調整與檢討的政策思維。然而，最終端出來的實質調幅數字仍未達基層預期，對比第一線教學現場的實質付出，整體改善教師薪資的力道依然美中不足。

高雄市教師職業工會理事長李雅文表示，雖然肯定卓內閣採取有別於以往的調整思維，願意針對「學術研究費與主管加給」定額挹注2000元，但這個數字與教師工會本於專業精算、積極爭取的「20%實質調幅」仍有顯著落差，對穩定基層士氣、減輕第一線行政流失的實質回饋依舊不足。此外，同屬職務加給性質的「導師費」與「特教加給」本次仍未能再同步調整，明顯屬於政策遺珠；且主管職務加給未來必須更進一步大幅調高並簡併級距，方能實質根治學校行政人力的流失危機。

宜蘭縣教師職業工會理事長蕭家怡則提醒，相較於學術研究加給、主管職務加給的微幅進展，本俸僅調4%的決策更顯得過於平盤與保守，恐難以完全對沖過去10年間核心民生物資高達21.92%的驚人通膨壓力。放眼全球，國際社會近一年皆大刀闊斧地調升教師薪資。對比今年新加坡公立學校教師調薪9%、澳洲維多利亞省更啟動12%的結構性大調薪，台灣在整體教師薪資的改善力道上，與國際先進國家相比顯然仍有落差。

台教產等10個教師工會強調，台灣軍公教待遇調整必須正式告別過去「缺乏法律依據、高度依賴首長個人意志」的恩給式施捨，邁向建構公開、透明且科學連動的制度化常態。