長文談台灣最值得警惕危機 楊建綱：民進黨執政無能 在野黨監督失能

國民黨金主楊建綱在臉書發長文指出，社會安全問題持續惡化，不只表示民進黨執政無能，也表示在野黨監督失能。國家真正重要的問題，似乎沒有人在管。令人遺憾的是，現在看不到任何一政黨提出完整的國家計畫。沒有真正的國家藍圖，沒有策略性的長期規劃，只有選舉口號、短期操作與政治攻防。這樣的政黨，如何讓人民相信有能力治理國家？

楊建綱指出，當中華民國面對日本、菲律賓侵犯我國專屬經濟海域（EEZ）時，只見賴總統對我國領土與海權遭受挑戰未有任何明確表態，外交部卻在第一時間肯定日本與菲律賓之間的相關協議。這難道就是政府面對國家主權與海洋權益時應有的態度？難道執政黨只有在推動大罷免時才會全力以赴，面對國家主權與海洋權益遭受侵犯時，卻默然無聲？「主權沈默就是喪權辱國」。

他說，反觀國民黨過去執政時，面對日本在釣魚台海域的挑釁，以及菲律賓在重疊專屬經濟海域侵犯我國漁民權益時，政府曾毅然決然採取強硬立場，明確維護主權與漁民權益，並派出海軍艦隊執行護漁任務。為確保國家領土、主權與人民權益不受侵犯，當時的政府展現出絕不退縮的態度。

楊建綱說，回顧中華民國的立國精神，根源在於國父孫中山的思想。民族主義主張爭取國家主權、維護領土完整；民生主義強調保障人民衣、食、住、行等基本需求，並透過「平均地權」與「節制資本」，防止財富壟斷，使全民共享經濟成果；民權主義的核心則是「權能區分」，讓人民有權、政府有能。國父更提出「人盡其才、地盡其利、物盡其用、貨暢其流」的富強大計，並在「實業計畫」中強調引進外資與西方技術、興建世界級港口，使中國融入全球貿易體系。這些思想的核心，都是為讓國家走向獨立、富強與現代化。

然而，楊建綱批評，今日的民進黨不但忽視中華民國的立國精神，甚至對中華文化與歷史傳承多有貶抑。更嚴重的是，對於「確保國家領土與主權完整」根本責任，竟然顯得消極被動。相對地，身為立法院最大黨的中國國民黨，也似乎逐漸淡忘中華民國憲法與孫中山的立國初衷。

楊建綱說，「家裡還有大人嗎？」這句話，正是今日執政黨的寫照。面對國家主權、海洋權益與人民安全，政府若毫無作為，難道不是喪權辱國嗎？國家安全的目標，在於維持領土完整、確保政治上的獨立自主、不受任何外來軍事勢力威脅，並守護人民的生命與財產，使人民免於憂慮與恐懼，過著安定的生活。然而，這些責任，執政黨都沒有做到。

其次，楊建綱提到，媒體報導，國防部「暗中」在日本建立數據資料庫，為軍方一些重要資料與數據做備援。國防部實施異地備援，在國內其實可以有許多選擇，例如蘭嶼、澎湖、馬祖等離島，也可以考慮其他安全管道。為什麼偏偏要選擇日本？日本與中華民國有邦交嗎？日本是中華民國的宗主國嗎？這項命令究竟是誰做出的決策？

楊建綱質疑，國防部將中華民國重要國防資訊異地備援在日本，這樣的安排是否經過充分評估？國家安全命脈與軍事機密，難道可以如此草率處理嗎？如果連核心國防資料都無法自主掌握，又如何談真正的國防自主？也難怪今日面對日本、菲律賓等外部壓力時，我們國軍顯得被動、毫無作為。從世界各國來看，中華民國就是可以任人隨意欺壓、侵門踏戶。

第三，楊建綱提到，法治是民主的基石，也是國家穩定的前提。立法院依照憲政程序完成三讀通過的法案，總統與行政院長理應依照憲法體制履行相關程序。然而，國家領導人若因修法結果不符合自身立場，便選擇不予服從，甚至帶頭違法，是否代表總統與行政院長只要握有權力，就可以不受法律約束？若最高執政當局都不能尊重法治，是不是全民都可以效法？

楊建綱認為，當前的憲政亂象，不能把責任全部推給執政黨，國民黨與民眾黨同樣責無旁貸。身為立法院最大黨的國民黨，面對這些荒腔走板的行徑，怎能視而不見？又怎能自甘放棄應有的監督力道？而標榜新政治的民眾黨，也未能在關鍵時刻展現應有的聲量與作為。反觀民進黨在野時，為了達成政治目標，積極爭取、強力抗爭，甚至不惜癱瘓國會，並透過不斷社會運動與政治拚搏，才取得今日的執政地位。國民黨身為最大在野黨，更應該把脊梁骨挺直，為全國人民擔負起監督政府、制衡權力的責任。

第四，楊建綱說，人民對民進黨政府執政兩年多的表現，已累積相當高的不滿情緒，特別在「不願意執行死刑」、「追查毒品、防止吸毒與毒駕」、「打擊詐騙、保障民眾財產」、「改善貧富差距」等社會安全議題上，這些都不是抽象議題，而是每天影響民眾生活的真實問題。但真正值得警惕的是，民眾對民進黨政府的不滿，並沒有自動轉化成對在野黨的支持。

根據美麗島電子報民調，人民對國民黨的好感度只有29.9%，負向評價卻高達51.1%；民眾黨的好感度只有23.7%，負向評價更高達55.8%。這代表民眾不是只不滿執政黨，也同樣不滿在野黨。楊建綱說，這樣的民調，國民黨與民眾黨都必須警醒：民進黨做不好，不代表你們就做得好；民進黨失去民心，不代表民心就會自動流向你們。人民對執政黨不滿，也會同時檢驗在野黨是否有資格承擔責任。在野黨不能以為只要民進黨做不好，人民自然就會支持自己。

楊建綱認為，如果社會安全問題持續惡化，不只表示民進黨執政無能，也表示在野黨監督失能。國民黨與民眾黨負面民調偏高，不是沒有原因。民眾不是看不到執政黨的問題，而是看不到在野黨有能力把問題講清楚；看不到在野黨把毒品、詐騙、司法、貧富差距與兩岸安全等重大議題系統性地監督到底、打到核心、提出解方；更看不到在野黨真正站在人民痛苦的第一線。

楊建綱說，國家領土與海域權益受到侵犯，政府是否有明確立場？國家安全資料、關鍵基礎設施、能源供應、電力穩定、人員配置與軍事資料安全，是否都有完整保護？如果國家的安全資源、關鍵技術或重要資料被移到別的地方，是否有人監督？如果電力出問題，基礎設施出問題，戰時或緊急狀態下該如何啟動備援？這些才是真正的國家治理問題。

楊健康說，令人遺憾的是，現在看不到任何一個政黨提出完整的國家計畫。沒有真正的國家藍圖，沒有策略性的長期規劃，只有選舉口號、短期操作與政治攻防。這樣的政黨，如何讓人民相信它有能力治理國家？如果政黨關心的不是國家，而只是權力、選票與政治利益，國家自然會逐漸失去方向。當國家失去方向，人民就會失去安全感；當人民失去安全感，民主也會逐漸失去信任基礎。這才是台灣今日最值得警惕的危機。