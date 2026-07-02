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機密會「上網賣」外交部答不出關鍵一題 立委追責資安失靈

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立委馬文君要求外交部說明暗網文件來源與責任歸屬。圖／立委馬文君提供
立委馬文君要求外交部說明暗網文件來源與責任歸屬。圖／立委馬文君提供

監察院調查2024年流傳於暗網的13件外交部及政府機密公文均為真實文件，涉及外交部、行政院及駐外館處等機關。立委馬文君要求外交部釐清機密文件如何流向暗網，並質疑外交部多年投入資安經費，為何仍無法防堵機密外流？

馬文君說，暗網流傳的13件機密公文都是真實文件，事件涉及外交部、行政院及駐外館處等機關，顯示問題已非單一洩密案件，而是政府機密管理與資安防護全面亮起紅燈。

她指出，若機密外洩屬人為因素，代表外交部機密管理出現漏洞；若是電子系統遭駭客入侵，則代表政府多年投入大量資安經費，卻未能有效發揮防護效果，無論是哪一種情況，都應向國人清楚交代。

馬文君也質疑，此案是否與前外交部長吳釗燮任內諮議何仁傑涉及共諜案有關。外交部政務次長陳明祺說明，外交部已針對暗網兜售機密文件案展開調查，並依規定通報政風機關處理，未來也將強化電子公文資安防護。

陳明祺表示，依目前掌握資訊尚未發現相關性；依目前法院調查結果，一案涉及紙本文件流出，另一案則涉及電子系統遭入侵，兩案文件外流方式並不相同。

馬文君說，外交部的說明仍未回應外界最關心的問題，包括機密文件究竟是透過何種管道流入暗網、是哪個環節失守，以及應由哪些人負起責任。她也質疑，若確認是系統遭駭，外交部多年投入的大量資安經費，為何仍無法有效阻止機密外流。

馬文君並引用監察院調查，行政院有人員違規掃描機密文件，外交部對駐外館處及所屬單位的機密管理、督導及事後清查均有缺失，顯示政府在機密管理、資安防護及內部控制方面仍有待檢討。

她要求外交部提出完整書面報告，說明事件始末、資料外流範圍、真正外洩原因、責任歸屬及究責結果，並提出具體改善措施，而非僅以「持續調查」或「強化資安」作為回應。

外交部 資安 馬文君

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