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批政院無人機特別條例揠苗助長 牛煦庭：恐重現「綠能蟑螂」惡夢

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨發言人、立委牛煦庭今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／中廣新聞網提供
國民黨發言人、立委牛煦庭今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／中廣新聞網提供

政院提出的無人機採購特別條例草案，立院上周暫緩付委，國民黨立法院黨團隨後公布黨版，主張6年編列2400億元，改採常態性公務預算。國民黨發言人牛煦庭今表示，政院版本揠苗助長，只會助長貪快錢，「綠能蟑螂」惡夢恐將重現，至於國民黨版本偏向產發條例，才能讓無人機產業健全發展。

牛煦庭今接受「千秋萬事」廣播專訪時表示，國民黨的大原則，就是把無人機發展當一回事，但民進黨又是特別條例，又是特別預算，在很短的時間內非得要把這筆錢花完不可，還要透過舉債的方式來處理。不管是從從財政紀律或穩健發展的角度來看，都不見得能真正能夠幫到無人機的產業發展。發展無人機產業，好好回歸長時間的年度計畫，而不是用短期大額開支處理，只要經過立法院的合理審查跟監督，其實沒有額度的問題。

牛煦庭強調，國民黨不反對產業發展，但反對用揠苗助長的方式，過去八年蔡政府台電高價的保證收購，讓搞風電、光電都可以很快賺到錢，業者一窩蜂投入，後來發現這八年財務黑洞非常大 ，台灣的能源結構顯然也沒有像蔡政府當初規畫這樣，變成「風光大國」，也有很多「綠能蟑螂」，留下各式各樣的弊案和官商勾結，甚至影響了自然。

對於國民黨立委賴士葆也提出「無人載具產業升級發展條例草案」，同時更提「國防戰略無人機載具國外採購暨技術合作條例草案」，主張編列500億元特別預算對外國採購無人機並爭取技術移轉。牛煦庭指出，不用太過度聯想，大家心態放開一點，每個案子裡黨內本來就會有不一樣的意見，上次軍購條例講得好像國民黨會受傷一樣，不就是大家都好像很堅持，反而造成困擾。

牛煦庭說，提案階段本來就可以百家爭鳴，最後走立法院的審查過程時，黨內會整合，還會跟白營整合，最後還是會整合成一個版本，民進黨政府就是賴皮巨嬰，只要不合他意就哇哇大哭，按照他們巨嬰哭鬧的邏輯，能符合他的能力只有一黨專政，而國民黨現在要做的事情是跟社會大眾對焦。

牛煦庭 無人機 政院

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