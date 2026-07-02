藍轟雙標 賴清德指內湖淹水罕見北市要檢討 被挖出當年屏東勘災這麼說

賴清德總統、台北市長蔣萬安今同台出席指南宮三獻大典。賴致詞時當著台下蔣萬安的面，指內湖淹水比較罕見，地方要檢討原因，但也被挖出，過去賴到屏東視察凱米颱風災情，賴稱「每一個縣市淹水都是中央的問題」，應團結合作解決問題最重要。

國民黨北市議員李明賢痛批，賴清德的淹水根本「兩套標準」，賴眼裏只有看到台北內湖淹水，「現在沒有賴清德總統，只有賴清德主席」，甚至只是為了助攻沈伯洋，根本「口水救災」。

李明賢說，年底選舉，賴清德的政治口水比淹水更嚴重，這樣的政治攻防令人匪夷所思，甚至這次台北內湖淹水，蔣萬安市長率領的市府團隊都有相關檢討，也栓緊螺絲因應任何可能的颱風或豪大雨，對於災情的因應與檢討選民絕對自有公評。

賴總統、蔣萬安、民進黨北市長參選人沈伯洋今上午同台出席指南宮純陽寶殿孚佑帝君成道周年三獻大典，賴致詞時表示，總預算至今還未通過，導致治水預算無法推動，呼籲朝野能盡快通過；他也意有所指稱，這次台北內湖淹水比較罕見，希望各縣市政府有淹水就要檢討原因，若有不足之處，就應該提出治水計畫，中央一定會大力支持，「不分藍綠、也不分南北，我們把治水的工作做好」。

不過相較於過去賴清德赴屏東視察淹水災情時，賴到南部視察時說，「每一個縣市淹水，都是中央的問題」，要用這樣的心情面對颱風，應團結合作，淹水不分黨派，大家團結合作解決問題最重要，引發藍營不滿，質疑賴清德雙標總統。