台中和AIT舉辦無人機論壇「最大亮點」 台中製造實力已受國際重視

台中市今舉辦「領航2026－台中無人載具產業與海外商機論壇」，出席的民眾黨中央委員、市議員江和樹說，論壇只是開始，更重要的是後續如何把台美合作轉化為實際成果，包括技術交流、企業投資、國際訂單及人才培育，讓更多無人載具相關產業落腳台中，創造更多高薪就業機會，帶動中部產業全面升級。

他認為，今天最大的亮點，不只是論壇本身，而是AIT與台中市政府共同主辦，代表台中的製造實力已受到國際重視。過去台中以精密機械、工具機、航太及智慧製造聞名，如今無人載具產業正是結合這些優勢的重要契機。

江和樹說，近年全球無人載具市場快速成長，台中擁有完整供應鏈及研發能量，具備發展國際級產業聚落的條件。他期待中央與地方持續合作，善用AIT搭建的交流平台，積極鏈結美國及國際市場，讓台中的企業走向世界，也讓世界看見台中的製造實力。

台中市長盧秀燕今也在論壇中說，希望結合台中的精密機械、航太、光學及半導體等產業優勢，打造無人載具產業成為台灣下一座「護國神山」，並透過台美合作拓展國際市場。立法院副院長江啟臣也受邀出席致詞，展現中央、地方與產業共同關注無人載具產業發展。