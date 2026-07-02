吳乃仁欠1.7億管收12天就獲釋 林沛祥：台糖撤回是誰簽核？

台糖前董事長吳乃仁，欠台糖1.7億僅被管收12天就被釋放。國民黨立院團書記長林沛祥今天表示，網路流傳綠色就是最容易被原諒的顏色，台糖是國營事業，追回國家債權是最基本責任，台糖應立刻向全民說明，撤回管收的完整決策過程，是誰簽核？法律依據是什麼？是否有白紙黑字的還款協議。

林沛祥指稱，1.7億元對於一般上班族來說可能一輩子，甚至好幾輩子都賺不到。台糖是國營事業，每1塊錢都是全民的錢，每一份資產都是人民的資產，追回國家債權不是台糖的功勞，而是台糖最基本的責任。他說，最近網路流傳一句話，綠色就是最容易被原諒的顏色，真心希望這句話是錯。

林沛祥表示，請台糖立刻向全民說明，撤回管收的完整決策過程，是誰簽核？法律依據是什麼？是否有白紙黑字的還款協議，不要讓全民霧裡看花。請公開這1.7億元的債權，以及具體追討計畫跟時間表。請主管機關向全民保證，不管債務人的身份有多高，背景有多硬，政治關係有多深，國營事業都要站在全民立場，

國民黨立委羅智強說，如今，吳乃仁被台糖要求償1.7億，然而曾為吳乃仁清白掛保證賴總統政治生命並沒有終結。他質疑台糖，吳乃仁拿什麼出來擔保，為什麼可以撤回申請呢？換了別人有這樣的待遇嗎？吳乃仁賤賣台糖土地，導致台糖損失2億多元，才會被以背信罪判決入獄，結果台糖現今卻撤回申請。

國民黨立委王鴻薇批評，現任台糖董事長吳明昌，曾任職賴總統屏東縣信賴之友會執行長，台糖長期以來一再的被酬庸，吳乃仁就是酬庸才去擔任台糖董事長，包含之前董事長林能白、余政憲，這些人都沒有跟台糖有淵源，卻都可以擔任台糖的董事長，所以台糖就是一片綠油油，妥妥的酬庸。