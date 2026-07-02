政院拍板 勞退11.5萬純舊制勞工銜接新制 能開立專戶且可自提

行政院會今日通過「勞退純舊制勞工自願提繳及提前結存退休金」方案，在自願參與前提下，開放純舊制勞工可以自願提繳退休金，存入勞退新制個人專戶；符合退休要件的純舊制勞工自願提繳退休金後，在契約存續期間，得經「勞雇雙方合意」提前結存舊制退休金。

勞動部長洪申翰指出，方案涉及「勞工退休金條例施行細則」修正，目前正進行法制作業和相關系統調整，有望7月底前上路。

行政院長卓榮泰指出，自2005年7月勞退新制上路以來，純舊制勞工無法自願提繳及享有投資收益而面對高齡化與延後退休趨勢，勞動部為鼓勵在單一事業單位戮力奉獻逾2、30年的純舊制勞工，在續留職場同時也提高退休保障。

卓榮泰指出，新方案在「自願參與」的前提下，開放勞退純舊制的勞工，可以自願提繳退休金，存入勞退新制個人專戶；已開始自願提繳並且符合退休要件者，更可透過「勞雇雙方合意」，啟動協商，提前結存舊制勞工年資退休金，移入勞保局個人專戶，共同參與勞退新制基金穩健投資及收益分配，實質累積增加退休金，為未來老年生活建立長期且安心的經濟保障。

卓榮泰表示，方案不會額外增加雇主提繳退休金成本，並保有事業單位執行彈性，對促進勞資和諧具正面效益。

勞動部預估，開放純舊制勞工自願提繳退休金，潛在受惠人數約11.5萬名；開放勞雇合意提前結存舊制年資退休金，潛在受惠人數約10.2萬名。

勞動部指出，勞退新制最大優點為「保本、保息、保證有」，新方案讓更多的勞工得以共享勞退新制基金穩健投資的收益分配，且至少有「二年定期存款利率」的最低保證收益，符合政府一貫以來照顧勞工的政策。

為使方案盡快上路，勞動部說，勞工退休金條例施行細則草案將於「公共政策網路參與平台－眾開講」及勞動部「勞動法令查詢系統」公開預告7日，勞工保險局及台灣銀行信託部相關申請書表、作業規定及資訊系統也正在調整中，將於法制作業後盡快公告實施。