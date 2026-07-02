中國民族團結法 獨盟：赴中旅遊廣告應標風險警示

中國於7月1日正式施行「民族團結進步促進法」，台灣獨立建國聯盟今天說，首當其衝的就是台灣人赴中旅遊的風險。中國隨時可能羅織罪名、任意逮捕台灣人，因此立即可做的就是任何赴中旅遊廣告、必要文件等都應標「風險警示」，如同香菸與酒類標示健康風險的警語一般。

台獨聯盟今天發布聲明表示，長期以來，中國妄稱台灣是中國的一部分，並在國際上無所不用其極壓迫圍堵台灣，企圖積非成是。2005年反分裂國家法開始，中國更意圖以「長臂管轄」方式跨境壓迫台灣人，構築法律基礎。

台獨聯盟說，「民族團結進步促進法」所稱「境外」涵蓋全球，意圖藉「民族團結」之名，行非法長臂管轄之實，先達到寒蟬效應，再視情況跨境壓迫，包括跟蹤、騷擾、非法抓捕等。這手法早有先例可循，中國在全球53個國家非法設置多達102個海外警察站，長期跟監、騷擾海外異議人士，劣跡斑斑。

台獨聯盟認為，面對中國對台灣的法律戰威脅，首當其衝的就是台灣人赴中旅遊的風險。中國隨時可能羅織罪名、任意逮捕台灣人，因此立即可做的，就是任何赴中旅遊廣告、必要文件等都應標「風險警示」，如同香菸與酒類標示健康風險的警語一般；同時也應建議民眾出國旅遊時，盡量選擇具有人權保障的民主法治國家。

台獨聯盟說，法律戰只是中國對台威脅的一環，更須嚴防中國持續進行的各式滲透與威脅動作：包括在「三中一青」、「一代一線」統戰策略下，制度化攏絡台灣青年與里長的落地招待，特別是接近2026年底的九合一大選，以及今年6月以來，中國海警船在台灣東部海域的非法「巡查」，編列各種藉口騷擾往來商船，透過此類灰色地帶作戰，尋找侵略台灣的「平戰轉換」破口。

台獨聯盟表示，台灣與中國一邊一國、互不隸屬，其理至明。但台灣至今仍深陷於錯誤、過時、荒謬的憲法與「台灣地區與大陸地區人民關係條例」。這部俗稱「兩岸人民關係條例」的法律，第一條開宗明義即以「國家統一前，……」為前提，正是昧於現實自我錯亂的明證，應儘速廢止。