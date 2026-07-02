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影／出席台中無人載具論壇致詞 谷立言：台美是高度互補的兩個經濟體

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
AIT處長谷立言出席在市府舉行的無人載具產業論壇活動時表示，美台不僅為貿易夥伴，也是全球高度互補的兩個經濟體。記者黃仲裕／攝影
AIT處長谷立言出席在市府舉行的無人載具產業論壇活動時表示，美台不僅為貿易夥伴，也是全球高度互補的兩個經濟體。記者黃仲裕／攝影

無人載具產業論壇活動今天上午在台中市政府舉行，AIT處長谷立言出席致詞，表示台中一直以來都扮演科技產業的重要輔助角色，可望在台美成為經濟關係中重要的角色。

谷立言說美國與台灣的經濟關係像是一部高潮迭起又引人入勝的精彩鉅作。在去年台灣成為美國第二大貿易夥伴，除了反映出雙邊貿易的規模，也展現出關係深厚的戰略意義。谷立言表示，美國與台灣不僅互為貿易夥伴，也是全球科技極其先進又高度互補的兩個經濟體，除了各自擁有無可取代的優勢，也定義未來的夥伴關係。

谷立言強調台美夥伴關係在AI領域有著有其明顯的優勢，美國科技每一項創新成果，背後都有一顆台灣企業製造的先進晶片或是一座由台灣企業打造的資料中心。

谷立言 台中 台中市

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