快訊

有這麼信賴？吳乃仁管收12天獲釋 台糖董座吳明昌挨告背信罪

MiLB／潘文輝入選未來之星明星賽 今年唯一台灣代表

北捷手機嗶進站僅限信用卡？他尋悠遊卡替代方案 網狂推1物：可當實體卡用

吳乃仁管收12天即獲釋 牛煦庭：升斗小民會有同樣待遇？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨發言人、立委牛煦庭今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／中廣新聞網提供
國民黨發言人、立委牛煦庭今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／中廣新聞網提供

台糖前董事長吳乃仁因台糖求償案遭管收12天後獲釋。國民黨發言人、立委牛煦庭今表示，吳乃仁是「偉大的賴總統用政治生命做保的超級民進黨大老」，台糖敢得罪嗎？此事件讓人民看到的，「有關係就沒關係」、「黨證在手，自由我有」。一般人民沒有這樣的人脈、背景，恐怕不會享有同樣待遇。

牛煦庭今接受「千秋萬事」廣播專訪時表示，如果今天依法行政、秉公辦理，一般來說，總要有明確還款的具體行為，或有客觀證據證明，才可能從寬處理、早一點放出來。否則，面對欠款爭議與管收裁定，程序上理應從嚴。

牛煦庭質疑，如果當事人不是吳乃仁，只是一個升斗小民，遇到同樣欠款爭議，最後被裁定管收，出得來嗎？「如果沒有雄厚的家世背景、沒有雄厚的政商人脈，對手會放過你嗎？」吳乃仁是賴清德總統用政治生命做保的政治大老，這件事讓人民看到的，就是「有關係就沒關係」、「黨證在手，自由我有」。

牛煦庭舉例指出，最近共諜案一審重判、二審減半，引發許多人直觀地質疑，是否又是「有關係就沒關係」。原本大家還可以說，這是不是陰謀論，應該冷靜下來看這件事情；但才過沒幾天，又看到吳乃仁被放出來，台灣社會看到這樣的事情，還會相信司法是公平的嗎？還會相信制度有公信力嗎？這就是賴總統用政治生命保出來的結果，保出了大家對於司法全面的不信任。

牛煦庭表示，先不談吳乃仁過去在當權時如何吃香喝辣，外界也曾質疑他「全家都在台苯」，有人做董事、做董事長，還掛顧問。如今面對台糖求償，卻又出現管收12天後獲釋的情況，社會自然會追問，為什麼一切都這麼「正好」？

牛煦庭指出，民進黨現在的各種奇葩行為，就是在挑戰台灣人民的常識，已經不是在挑戰智商，而是挑戰常識。現在這一群人位居高位、享有極大權力，可以胡搞瞎搞，用一些低劣話術想詐騙人民的選票。當民進黨挑戰人民常識，除了相信台灣選民的判斷，也沒有辦法做別的事。當一個政府位高權重卻背離常識，他相信選民沒有那麼笨，人民會做出判斷。

牛煦庭 吳乃仁 台糖

延伸閱讀

吳乃仁欠1.7億 台糖不追債？羅智強：民進黨主政掏空國家也不用賠？

台糖撤回吳乃仁管收聲請 國民黨立委許宇甄：有人施壓影響態度？

吳乃仁獲釋…王鴻薇：黨證無敵 黃國昌：台糖跪下

吳乃仁管收12天獲釋 黃國昌嗆台糖膝蓋軟了：面對新潮流唾面自乾

相關新聞

顏慶章拒為顏慧欣領獎章 蔡詩萍：八旬父只求還女兒一個公道

台北市文化局局長蔡詩萍針對已逝外交部前官員顏慧欣遭職場霸凌案，於昨(1)日晚間在臉書發文，表示看到前財政部長、前駐世界貿易組織常任代表顏慶章，為病逝女兒公開發聲，直言「要把顏慧欣未竟志業變成國家制度，才是還她公道」，讓他忍不住紅了眼眶，認為一位白髮人送黑髮人的父親，所求的不過是一個公道。

吳乃仁管收12天即獲釋 牛煦庭：升斗小民會有同樣待遇？

台糖前董事長吳乃仁因台糖求償案遭管收12天後獲釋。國民黨發言人、立委牛煦庭今表示，吳乃仁是「偉大的賴總統用政治生命做保的超級民進黨大老」，台糖敢得罪嗎？此事件讓人民看到的，「有關係就沒關係」、「黨證在手，自由我有」。一般人民沒有這樣的人脈、背景，恐怕不會享有同樣待遇。

無人機產業論壇台中開幕　江啟臣：中台灣無人機產業走向國際的宣示

台中市政府與美國在台協會（AIT）共同舉辦2026台中無人機產業與海外商機論壇，台中市長盧秀燕、AIT處長谷立言、立法院副院長江啟臣等人出席。江表示，這不僅是一場論壇，更是中台灣無人機產業走向國際的宣示，未來商業無人機全球產值上看千億美元，絕不容錯過。

賴政府13萬社宅挨批跳票 跨黨派立委偕民團喊話檢討

內政部今年初宣布調整居住政策，將賴清德總統提出的社宅目標數，從13萬下修為4至6萬。跨黨派立委及多個青年團體今天共同舉行記者會，要求政府檢討居住政策，包括五大重點：社會住宅再增量、租金補貼金額分級、租補無法申請或變相漲租問題、租賃條例修法及大學宿舍規劃。

喊話國民黨無人機條例草案先整合 民進黨團：會釀立院與政院角色混淆

國民黨團昨公布黨版無人機條例草案，6年共新台幣2400億元，採公務預算逐年編列，每年400億元。民進黨立院黨團書記長范雲質疑，「國民黨為什麼到現在意見還不一致，還無法整合？」若要提預算，應該跟行政部門討論，否則會發生立法院「自己提預算、自己審」情況，造成立法院與行政院角色的混淆。

事後避孕藥擬納嚴管 范雲：除醫界、藥界意見外 更應評估性別影響

衛福部食藥署日前預告「嚴管事後避孕藥」，將Levonorgestrel、Ulipristal acetate二款事後藥納入追訴或追蹤藥品，引發外界討論。民進黨立院黨團書記長范雲表示，確實聽到各界憂慮與不同聲音，她也提醒衛福部，相關政策除聽取醫界、藥界意見外，更應進行性別影響評估，畢竟涉及女性健康與身體自主權。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。