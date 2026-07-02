吳乃仁管收12天即獲釋 牛煦庭：升斗小民會有同樣待遇？

台糖前董事長吳乃仁因台糖求償案遭管收12天後獲釋。國民黨發言人、立委牛煦庭今表示，吳乃仁是「偉大的賴總統用政治生命做保的超級民進黨大老」，台糖敢得罪嗎？此事件讓人民看到的，「有關係就沒關係」、「黨證在手，自由我有」。一般人民沒有這樣的人脈、背景，恐怕不會享有同樣待遇。

牛煦庭今接受「千秋萬事」廣播專訪時表示，如果今天依法行政、秉公辦理，一般來說，總要有明確還款的具體行為，或有客觀證據證明，才可能從寬處理、早一點放出來。否則，面對欠款爭議與管收裁定，程序上理應從嚴。

牛煦庭質疑，如果當事人不是吳乃仁，只是一個升斗小民，遇到同樣欠款爭議，最後被裁定管收，出得來嗎？「如果沒有雄厚的家世背景、沒有雄厚的政商人脈，對手會放過你嗎？」吳乃仁是賴清德總統用政治生命做保的政治大老，這件事讓人民看到的，就是「有關係就沒關係」、「黨證在手，自由我有」。

牛煦庭舉例指出，最近共諜案一審重判、二審減半，引發許多人直觀地質疑，是否又是「有關係就沒關係」。原本大家還可以說，這是不是陰謀論，應該冷靜下來看這件事情；但才過沒幾天，又看到吳乃仁被放出來，台灣社會看到這樣的事情，還會相信司法是公平的嗎？還會相信制度有公信力嗎？這就是賴總統用政治生命保出來的結果，保出了大家對於司法全面的不信任。

牛煦庭表示，先不談吳乃仁過去在當權時如何吃香喝辣，外界也曾質疑他「全家都在台苯」，有人做董事、做董事長，還掛顧問。如今面對台糖求償，卻又出現管收12天後獲釋的情況，社會自然會追問，為什麼一切都這麼「正好」？

牛煦庭指出，民進黨現在的各種奇葩行為，就是在挑戰台灣人民的常識，已經不是在挑戰智商，而是挑戰常識。現在這一群人位居高位、享有極大權力，可以胡搞瞎搞，用一些低劣話術想詐騙人民的選票。當民進黨挑戰人民常識，除了相信台灣選民的判斷，也沒有辦法做別的事。當一個政府位高權重卻背離常識，他相信選民沒有那麼笨，人民會做出判斷。