無人機產業論壇台中開幕　江啟臣：中台灣無人機產業走向國際的宣示

台中市政府與美國在台協會（AIT）共同舉辦2026台中無人機產業與海外商機論壇，台中市長盧秀燕、AIT處長谷立言、立法院副院長江啟臣等人出席。江表示，這不僅是一場論壇，更是中台灣無人機產業走向國際的宣示，未來商業無人機全球產值上看千億美元，絕不容錯過。

江啟臣今天有備而來，以全英文致詞。他說，今天的論壇由台中市政府和AIT共同主辦，攜手彰化、南投縣政府，不僅是一場論壇或活動，更是中台灣無人載具產業走向國際的戰略宣示。

江啟臣指出，這場盛會背後，是許多人一步一腳印開創出的台美合作新局。今年2月，他陪谷立言參訪台中精機公司，讓谷深刻感受到中台灣產業的活力，表態「美國再工業化與發展AI需要台灣幫助」；5月，江出訪美國喬治亞理工學院與當地智慧實驗室，更堅信台中就是台美雙贏的核心。

江啟臣分析，美國有頂尖的軟體設計和實體AI科技，中台灣則是精密機械、智慧製造與光學儀器的重鎮，美國的創意和AI設計，只有在台灣、台中才能用最快速度變成原型機，投入量產。

江啟臣表示，今天現場來了超過50家中台灣產業，包含精密機械、航太、光學與晶片業者，充分表示我們的產業具有分工優勢，北部重視系統設計、中彰投有精密製造和零組件組裝；中台灣的供應鏈品質深受國際肯定，更是少數獲得美國資安與軍規認證的隱形冠軍，直接牽動全球無人機供應鏈的脈搏。

江啟臣強調，商用無人機市場迎來爆發式成長，2030年預計全球產值突破千億美元，這是不容錯過的藍海商機，台灣有條件與實力，繼台積電之後，把無人機產業打造為下一座護國神山；台中擁有「強研發、高CP、快生產」的實力，將是未來無人機與AI機器人時代的世界核心。