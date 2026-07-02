青年團體5大建議 呼籲政府檢討居住政策

台灣青年思潮等青年團體今天與朝野立委，共同呼籲政府檢討居住政策，並提出包括社會住宅增量、速提院版租賃條例、租補金額須合理化、租補漏接戶納管理、大學宿舍同步規劃等5項具體檢討面向。

台灣青年思潮、台灣學生聯合會、世代共好協會與國民黨立委牛煦庭、民進黨立委黃捷、民眾黨立委許忠信召開記者會，要求在總統賴清德後半任期開啟之際，總檢討居住政策。他們共同高喊，「租屋青年困境大、5大重點須改善」等口號。

與會青年團體5項具體檢討面向，包括社會住宅增量、租賃條例應速提院版、租補金額須合理化、租補漏接戶納管理、大學宿舍同步規劃。青年思潮常務理事何傑恩指出，政府應花更多時間，透過跨部會協調、與地方政府合作等多元方式，再調高社宅興辦數。

何傑恩也說，租屋資訊長期不透明，導致租客弱勢，房東也常禁遷戶籍，損害青年的社福與政治權益，期待行政院盡速提出院版租賃條例，從房東、客端雙管齊下蒐集租屋資訊，加強禁止不合理規定並訂出罰則。

黃捷表示，社宅增量是必須的，不少都會區確實需要盤點更多的社宅用地，檢視並活用更多的公有地以及閒置建築。租屋市場的透明化，也是接下來調整的重點。同時希望中央能與各大學協調，將大學宿舍納入租屋環境更新的一部分。

牛煦庭認為，檢討租金補貼額度有其必要，但重點應與市場透明化機制掛勾，否則提高補助金額可能也只是補助給房東而已。住宅政策還有許多需要調整，呼籲政府加快腳步補考，不要棄考，正面回應對於弱勢族群及年輕世代對於居住的需求與期待，以實現賴總統對於居住正義的承諾。

許忠信說，台灣民眾黨已經努力在今年1月底成功完成住宅法三讀，為「實踐全民居住正義」邁出關鍵一步。民眾黨絕對不會退讓，一定會想法設法、竭盡所能讓年輕世代負擔得起、讓弱勢族群真正租得到房，真正實踐居住正義。