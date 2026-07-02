喊話國民黨無人機條例草案先整合 民進黨團：會釀立院與政院角色混淆

國民黨團昨公布黨版無人機條例草案，6年共新台幣2400億元，採公務預算逐年編列，每年400億元。民進黨立院黨團書記長范雲質疑，「國民黨為什麼到現在意見還不一致，還無法整合？」若要提預算，應該跟行政部門討論，否則會發生立法院「自己提預算、自己審」情況，造成立法院與行政院角色的混淆。

范雲今上午受訪強調，須再次重申這次無人機條例議題，主因是上次行政院提出1.25兆預算中，有關無人機的部分完全被刪除，造成盟友間的憂慮，行政院版的無人機條例是唯一能因應目前急迫國防需求的方案，因為這是國軍建軍的急迫需求，必須由國防部主導，且須是特別條例與特別預算，才能處理長期穩定的問題。

范雲表示，看到藍白是以年度預算來處理，但以今年的年度預算，到昨天還有部會還在審查預算，非常讓人憂心，「國民黨為什麼到現在意見還不一致，還無法整合，還有各種聲音，我想就讓國民黨自己來回應整個台灣社會的一個需求跟聲音。」

范雲也說，如果要提預算，應該跟行政部門討論，否則會發生立法院「自己提預算、自己審」的情況，這是立法院與行政院角色的混淆，而國民黨版本提的是每年400億、共6年，若通過會造成執行困境。例如行政院或國防部若評估第一年需求是256億，那編列400億就是違法，會造成行政院無法執行，這種憲政分際在於行政權提預算、立法權審查預算，若不與行政部門討論執行可能性，的確會有很大問題。