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賴總統指員山子分洪後內湖少淹水 蔣萬安喊蒼生為念：極端氣候同面對

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台北指南宮今天上午舉行成道大典，賴總統、蔣萬安、民進黨台北市長參選人沈伯洋等人同台；賴總統僅在進場時，和蔣萬安握手致意，兩人座位也被安排在走道兩側，兩人幾乎無互動。記者蔡晉宇／攝影
台北指南宮今天上午舉行成道大典，賴總統、蔣萬安、民進黨台北市長參選人沈伯洋等人同台；賴總統僅在進場時，和蔣萬安握手致意，兩人座位也被安排在走道兩側，兩人幾乎無互動。記者蔡晉宇／攝影

近日台北市內湖地區因短時間內強降雨，造成部分地區短暫淹水。賴清德總統今天表示，員山子分洪完成之後內湖就少有淹水，到底是清淤、治水沒有完成，還是真的單純雨量超過防洪標準，每一次都要檢討；台北市長蔣萬安則說，面對極端氣候，中央的方一定攜手合作、共同面對，台灣最不缺的就是相互指責，製造更多的政治口水。

台北指南宮今天上午舉行成道大典，賴總統、蔣萬安、民進黨台北市長參選人沈伯洋等人同台；賴總統僅在進場時，和蔣萬安握手致意，兩人座位也被安排在走道兩側，兩人幾乎無互動。

賴總統致詞時除了祝賀孚佑帝君成道1146周年，也提及近日內湖水災狀況，賴總統說，常常聽一句話，「要神保佑，也要人做對」，他上任後積極推動治水，採用年度預算編列4年1000億元的治水預算，比較可惜的是，現在這筆預算還沒有通過。

賴總統表示，懇請立法院不分朝野黨團，應該要讓中央政府總預算能夠迅速通過，否則除了治水預算沒有辦法推動之外，災害防備金、還有第一預備金、第二預備金都沒有辦法動用，這不是移緩救急就可以解決；現在已經七月初了，但中央政府總預算還沒有通過，更何況颱風季來臨，所以要再次懇請朝野立委一起合作，以人民的生命財產安全為念，也以國家的經濟發展為念，迅速通過中央政府總預算。

賴總統接著砲口對準北市府指出，面對水災要有作為的就是地方政府，他當過地方的首長，都把每一次的颱風或是豪大雨當作壓力測試，要測試的是雨季來臨之前，雨水下水道有沒有清淤、側溝有沒有完成清淤，治水計畫有沒有如期如實地在推動等。

賴總統說，特別這一次內湖的淹水比較罕見，因為就他了解，員山子分洪完成之後，汐止就少有淹水，連帶的內湖也少有淹水，特別是過去內湖淹水的地方是在大湖山莊地區，當今年淹水的地方，是4、50年來比較少看到的地方，希望各縣市政府有淹水的地方都要去檢討，真正淹水的原因到底是什麼，如果有不足之處就應該提出治水計畫，中央一定會大力支持，不分藍綠、也不分南北，把治水的工作做好。

蔣萬安致詞時也回應，面對極端氣候，中央的方一定攜手合作、共同面對，台灣最不缺的就是相互指責，製造更多的政治口水，需要的是團結一致面對各項天災。

蔣萬安指出，身為台北市長，他一定全力以赴，每一次來指南宮參拜，他也都祈求台灣風調雨順、國泰民安，希望在台灣任何一位領導者都要以蒼生為念、以民為主，拒絕製造仇恨對立，要攜手為民生經濟推動更多合作、建設。

台北指南宮今天上午舉行成道大典，賴總統、蔣萬安、民進黨台北市長參選人沈伯洋等人同台；賴總統僅在進場時，和蔣萬安握手致意，兩人座位也被安排在走道兩側，兩人幾乎無互動。記者蔡晉宇／攝影
台北指南宮今天上午舉行成道大典，賴總統、蔣萬安、民進黨台北市長參選人沈伯洋等人同台；賴總統僅在進場時，和蔣萬安握手致意，兩人座位也被安排在走道兩側，兩人幾乎無互動。記者蔡晉宇／攝影

蔣萬安 極端氣候 淹水

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